Canasta básica: subió 2,6% y superó los $1.600.000

La Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral de la pobreza, aumentó 2,6% en agosto de 2026, según los datos difundidos por el Indec. Con ese valor, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para no ser pobre.

El incremento mensual de la CBT quedó casi un punto por encima del índice de inflación general de agosto, que fue del 1,7%. En lo que va del año, la canasta básica acumula una suba del 22,7%, y en los últimos doce meses el alza llega al 38,3%.

La línea de indigencia también subió

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el límite de la indigencia, registró la misma suba mensual: 2,6% en agosto. Para ese mismo hogar de cuatro personas, se necesitaron $726.469 para cubrir la alimentación básica.

La CBA acumula un alza del 23,2% en los primeros ocho meses del año y del 39,6% en la comparación interanual. Este incremento superó el 1,7% que marcó el rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas" dentro del índice de precios al consumidor, que además tuvo la mayor incidencia en todas las regiones del país al momento de calcular la inflación general. El organismo estadístico señaló que la suba de agosto estuvo impulsada principalmente por los precios de verduras, tubérculos, legumbres, frutas, pan y cereales.

Ingresos necesarios según la cantidad de integrantes del hogar

Para no estar bajo la línea de pobreza en agosto, el Indec detalló los siguientes montos según la composición familiar:

Una persona sola: $519.578,43

Hogar de tres personas: $1.278.162,94

Familia de cuatro integrantes: $1.605.497,35

Hogar de cinco personas: $1.688.629,90

En cuanto a la línea de indigencia, los ingresos mínimos requeridos fueron: