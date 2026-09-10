6 de cada 10 hogares urbanos ya usan financiamiento

Uso de crédito, cerca del récord histórico

El 58,7% de los hogares urbanos recurrió a algún tipo de financiamiento durante el primer trimestre de 2026, según un relevamiento de la Fundación Encuentro. La cifra no representa el máximo de la serie: el pico histórico se registró en el cuarto trimestre de 2019, con un 61,6%.

El dato surge en un contexto en el que la morosidad en Argentina llegó en julio a un 12,9%, el nivel más alto registrado hasta ahora. Desde el Gobierno nacional se sostiene que el aumento del endeudamiento responde a una mayor facilidad de acceso al crédito, aunque el informe muestra que el uso de financiamiento ya era alto antes del actual esquema económico.

Quiénes se endeudan más

El estudio identificó diferencias marcadas según la composición y los ingresos de cada hogar:

Los hogares con menores de edad son los que más recurren a financiación: 62,8% , frente al 52,7% de las viviendas sin chicos.

, frente al 52,7% de las viviendas sin chicos. Entre los hogares con al menos un trabajador asalariado, el 71,1% se financia, contra el 55,8% en los que predomina el empleo informal.

En el segmento de mayores ingresos, 7 de cada 10 hogares recurren a algún tipo de crédito, la proporción más alta entre todos los estratos.

recurren a algún tipo de crédito, la proporción más alta entre todos los estratos. En los hogares de menores recursos, 6 de cada 10 debieron pedir financiamiento para cubrir gastos.

debieron pedir financiamiento para cubrir gastos. Por región, el Noroeste argentino encabeza el uso de crédito: 7 de cada 10 personas dijeron haber pedido dinero prestado para llegar a fin de mes.

El informe agrega que 1 de cada 3 hogares se financia mediante fiado o tarjeta de crédito, y que 2 de cada 10 combinan distintas modalidades de financiamiento al mismo tiempo.