Corrientes refuerza un terraplén y alista albergues en Paso de la Patria

El Gobierno de Corrientes refuerza la defensa costera de Paso de la Patria sobre el arroyo Huajó y acondiciona dos albergues para familias damnificadas por la crecida del río Paraná. Las tareas involucran a Vialidad Provincial, el INVICO, Defensa Civil y varias áreas ministeriales.

El terraplén se eleva a 8,50 metros, mientras el río Paraná se ubica en torno a los 7,61 metros. Según el titular de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, la estructura es paralela al arroyo y protege a los barrios de la localidad. Con el tiempo algunos sectores habían perdido altura y, tras una rotura registrada durante la noche, los equipos trabajan para recuperar el nivel original.

En los trabajos se usan excavadoras, motoniveladoras, cargadores frontales y camiones de distinto porte, además de equipos técnicos y personal de Vialidad. También se reconstruirá y fortalecerá un sector dañado y se incorporarán bombas de alto caudal para mejorar el drenaje.

El nivel del río y el alerta por noviembre

Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de la provincia y titular del Comando Operativo de Emergencias (COE), indicó que Itatí y Paso de la Patria registran niveles estacionados. "Va a dejar de crecer el río en estas próximas horas, con tendencia inclusive a empezar a bajar algunos centímetros", explicó. De todos modos, advirtió por la posibilidad de una nueva crecida durante los primeros días de noviembre y señaló que siguen monitoreando las altas cuencas ante las lluvias previstas.

La encomienda del gobernador es primero proteger las vidas de las personas, de los animales y los bienes, remarcó Cardoso. El funcionario agregó que las intervenciones se extienden a otros puntos de la provincia, con trabajos de canalización, desagües y refuerzo de terraplenes en localidades como Monte Caseros y Santo Tomé.

Asistencia y albergues

Desarrollo Social distribuye módulos alimentarios, agua mineral y colchones. Salud refuerza el hospital local con repelentes, suero antiofídico y medicamentos. La Policía de Corrientes trabaja en las zonas inundadas para resguardar las viviendas, con la colaboración de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y Ejército Argentino. Las Fuerzas Armadas también prevén realizar campañas sanitarias.

El INVICO refacciona dos albergues de la Escuela Primer Teniente de la Fuerza Aérea Miguel Ángel Giménez para alojar a las familias evacuadas. El arquitecto Alejandro Tourte, del área de Inspección de Obras del organismo, explicó que hacen tareas de mantenimiento y detectan fallas en las instalaciones eléctricas y sanitarias. "Esto en realidad es un trabajo mancomunado para tratar de cuanto antes dar alguna respuesta favorable a esta situación", dijo.