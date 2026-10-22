Valdés sigue la crecida del Paraguay y espera que las lluvias no agraven la situación

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, informó que los equipos técnicos siguen la evolución de las cuencas mientras la provincia atraviesa la emergencia hídrica por las crecidas y el fenómeno de El Niño. El río Paraguay empezó a crecer y presiona sobre el tramo superior del Paraná, sobre todo en la zona de Paso de la Patria.

"Con el tema de las inundaciones tenemos varios puntos estables y algunos en bajante. Vamos viendo que el río Paraguay empezó a crecer notoriamente; eso implica que desde la confluencia hacia abajo, sobre todo en la zona de Paso de la Patria, ese embalse demore más en bajar y haga más presión sobre lo que es Corrientes", dijo Valdés.

Los puntos más complicados

Itatí y Paso de los Libres son las localidades que más sigue la Provincia por sus marcas hidrométricas. En Itatí, el río está casi 80 centímetros por encima del nivel de evacuación y se mantiene estable, sin bajar.

"Sobre Itatí se da la particularidad de que el río está casi con 80 centímetros por encima del nivel de evacuación, manteniéndose estable y sin bajar. Por eso, Itatí y Paso de los Libres son puntos donde seguimos la situación más de cerca, acompañando a los intendentes y a las comunidades", señaló.

En cambio, el río Uruguay está en bajante, lo que representa un alivio para los municipios de la costa oriental. Valdés pidió que las lluvias pronosticadas hasta el sábado no compliquen el panorama: "Esperemos que estas lluvias que están pronosticadas para estos días no compliquen más la situación y que el aporte que se dé en la cuenca superior pueda pasar sin generar mayores problemas".

Sin pedido de ATN y asistencia en Itatí

La Provincia no solicitó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Nación y absorbe la asistencia con recursos propios. "No hablamos de ningún ATN por el momento; sí están siguiendo de cerca la situación y están atentos a cualquier requerimiento. Hoy todas las familias que están siendo evacuadas y autoevacuadas están siendo contenidas por la Provincia", afirmó el gobernador.

En Itatí se realizó el operativo "Corrientes Cerca", con consultas médicas, vacunación, asistencia social y actividades recreativas y educativas para las familias damnificadas. El intendente Francisco Romero dijo que "la situación está controlada, en los centros todavía hay lugar" y precisó que el municipio habilitó tres refugios con asistencia médica y seguimiento de las familias.

Romero también destacó la planificación con el Gobierno provincial a partir de un relevamiento iniciado en enero para anticipar traslados y organizar la respuesta ante situaciones de riesgo.