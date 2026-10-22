El Norte Grande debate en Corrientes 21 proyectos regionales

Corrientes es desde hoy la sede de la 60ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande. Vicegobernadores y más de un centenar de legisladores de diez provincias del NOA y NEA debaten hasta mañana una agenda de 21 proyectos sobre infraestructura, energía, salud y federalismo.

La reunión estará encabezada por el presidente del Parlamento Norte Grande, el vicegobernador santiagueño Carlos Silva Neder. Participan las autoridades correntinas: el gobernador Juan Pablo Valdés, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, titular del Senado, y Eduardo Tassano, presidente de la Cámara de Diputados.

Llegan delegaciones de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Misiones, además de los representantes de Corrientes.

Cómo sigue la agenda

Valdés recibe a las autoridades ejecutivas y parlamentarias hoy a las 13 en el Teatro Oficial Juan de Vera. Después, las delegaciones se acreditan en el Museo de Arte Contemporáneo Corrientes (MACC) y arrancan las reuniones de comisión. El viernes el plenario se hace en el Salón Libertad, sobre la costanera.

Entre los temas previstos están:

La interconexión eléctrica entre Formosa y Villa Hayes.

La cooperación federal en medicamentos.

El sobreendeudamiento familiar.

La producción de bioetanol y la marina mercante.

La revitalización de los mecanismos de integración entre el Norte Grande y el sur de Brasil.

La violencia digital contra las mujeres y la prevención del suicidio en el puente General Belgrano.

La asistencia ante el fenómeno de El Niño.

Partidas presupuestarias para el segundo puente entre Chaco y Corrientes.

El reclamo por Apipé Grande

La delegación correntina llega con 21 proyectos propios en infraestructura, integración energética, identidad regional, salud, cooperación social, educación y economía familiar. Busca el acompañamiento de las otras jurisdicciones para impulsar soluciones de alcance regional.

Uno de los planteos centrales es la demarcación de límites en la zona de la isla Apipé Grande. La propuesta pide la intervención del Congreso nacional en el conflicto y suma el respaldo de los legisladores del NOA y NEA a las gestiones hechas ante la Cancillería. El proyecto reúne antecedentes, documentación, mapas y registros parlamentarios sobre la controversia.