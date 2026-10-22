Loan: declaró un curandero que Ramírez llamó el día de la desaparición

Siete testigos declararon este jueves en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Entre ellos estuvo Fernando Gálvez, un curandero al que Daniel "Fierrito" Ramírez llamó el 13 de junio de 2024, el mismo día en que se perdió el nene, para pedirle ayuda en la búsqueda.

Gálvez negó ser vidente al comenzar su testimonio, aunque reconoció que hace trabajos de curandería. "A Ramírez lo conozco de vista. Una sola vez lo curé de empacho y nunca más lo vi", declaró, según consignaron las actuaciones. También dijo que solo hace curaciones de "empacho y ojeo".

Las llamadas del día de la desaparición

El testigo relató que esa jornada el imputado lo llamó y le contó que después del almuerzo habían ido al monte a buscar naranjas y se había perdido un nene. "Él pensaba que yo podía ver a las personas, pero no tengo esa capacidad. Le dije que no debía estar lejos", sostuvo.

Según su versión, volvieron a hablar durante la noche. "Le dije que los únicos responsables podían ser las personas mayores que estuvieron en ese almuerzo", afirmó. En esa segunda llamada le aclaró a Ramírez que no podía ver a la distancia. "Solo hago curaciones", remarcó.

El mismo día, Ramírez también se comunicó con la curandera Gladys Raquel Pross para pedirle una pista sobre el paradero del nene. La mujer, que declaró el miércoles, respondió que no era vidente y que no podía darle información.

Una contradicción sobre una foto

Al final de su declaración, Gálvez negó haber recibido una foto de Loan por parte de Ramírez. Desde secretaría se leyó entonces su testimonio en la primera instancia y quedó expuesta una conversación por WhatsApp en la que el testigo pidió una imagen del nene para poder verlo.

Además de Gálvez, fueron citados Cristian González, sacerdote de 9 de Julio; Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas, María Quintina Blanco, Juan Martín Ledesma y Vicente Gustavo Martínez. Gálvez había entregado su teléfono celular durante la investigación para que la Justicia analizara la conversación que mantuvo con Ramírez.