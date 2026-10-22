Imputarán por femicidio al capataz de la estancia El Curupí

La fiscalía de Corrientes imputará por femicidio a Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, por la desaparición de Nancy Godoy, la docente rural que trabajaba como directora suplente en una escuela del interior provincial. La acusación se confirmó tras las dos nuevas detenciones que ordenaron los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.

Qué dicen los testimonios sobre Zarza

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, varios testimonios ubicaron a Zarza horas antes de la desaparición en un "puesto tapera", a unos 150 metros de la escuela donde trabajaba Godoy. Los relatos incorporados al expediente indican que el hombre solía dormir en ese lugar, beber whisky y tener conductas violentas.

Los investigadores también analizan la participación de Rosa Leguizamón, detenida por encubrimiento, quien habría facilitado el crimen. Leguizamón es vecina de la escuela y fue una de las primeras personas que avisó que la docente no estaba en el lugar.

Cinco detenidos y nuevos peritajes

Además de Zarza y Leguizamón, están detenidos Nahuel Rojas, Ezequiel Bordón y un hombre de apellido Sandoval, aprehendido en las últimas horas.