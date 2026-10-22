Imputarán por femicidio al capataz de la estancia El Curupí
Ireneo Zarza será acusado por la desaparición de Nancy Godoy, la docente rural de Corrientes. Los fiscales confirmaron dos nuevas detenciones y ya son cinco los sospechosos.
La fiscalía de Corrientes imputará por femicidio a Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, por la desaparición de Nancy Godoy, la docente rural que trabajaba como directora suplente en una escuela del interior provincial. La acusación se confirmó tras las dos nuevas detenciones que ordenaron los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.
Qué dicen los testimonios sobre Zarza
Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, varios testimonios ubicaron a Zarza horas antes de la desaparición en un "puesto tapera", a unos 150 metros de la escuela donde trabajaba Godoy. Los relatos incorporados al expediente indican que el hombre solía dormir en ese lugar, beber whisky y tener conductas violentas.
Los investigadores también analizan la participación de Rosa Leguizamón, detenida por encubrimiento, quien habría facilitado el crimen. Leguizamón es vecina de la escuela y fue una de las primeras personas que avisó que la docente no estaba en el lugar.
Cinco detenidos y nuevos peritajes
Además de Zarza y Leguizamón, están detenidos Nahuel Rojas, Ezequiel Bordón y un hombre de apellido Sandoval, aprehendido en las últimas horas.
- Este jueves la fiscalía tomará muestras de ADN a la hermana y al hijo de la docente para cotejarlas ante un eventual hallazgo de restos humanos en las zonas de rastrillaje.
- El estudio jurídico de Fernando Burlando asumirá la representación de la querella.
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