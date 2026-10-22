Juicio por Loan: declaran un vidente y el cura de 9 de Julio

El juicio por la desaparición de Loan Peña en 9 de Julio, Corrientes, tiene este jueves una jornada con siete testigos. Entre los citados están el vidente Fernando Ariel Gálvez y el sacerdote Cristian González, párroco de esa localidad.

Gálvez declaró durante la instrucción, tres semanas después de la desaparición del nene, y puso a disposición de los fiscales su teléfono celular. De esa actuación surge que Daniel "Fierrito" Ramírez lo llamó el 13 de junio de 2024 para pedirle ayuda en la búsqueda.

Esa misma tarde, según el expediente, Ramírez también contactó a la curandera Gladys Raquel Pross para consultarle si podía darle una pista sobre el paradero del chico. La mujer, que declaró este miércoles, le respondió que no era vidente y que no podía aportar información.

El cura y la casa de Catalina Peña

El requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía ubica a González en la casa de Catalina Peña en los días posteriores a la desaparición. Según ese documento, el sacerdote escuchó a familiares que no querían que hablara el hijo de Laudelina Peña y Antonio Benítez, quien había estado en el naranjal junto a Loan. "Déjenlo que hable", recordó el cura que respondió en ese momento.

También declara María Quintina Blanco, amiga de Laudelina Peña. En la madrugada del 14 de junio de 2024 le escribió para preguntar por la búsqueda y Laudelina le contestó que estaba en la comisaría y que Loan había aparecido. Esa comunicación forma parte de la investigación sobre la falsa noticia que circuló esa noche y que movilizó a gente del operativo hasta la casa de Catalina Peña.

La falsa alarma de las 2.55

El testimonio del policía Gustavo Martínez también apunta a esa versión falsa. En la instrucción relató que el personal regresó a la vivienda sin saber por qué y que al llegar escuchó los gritos sobre un supuesto hallazgo.

"Estábamos tomando agua sin saber el motivo por el cual nos hicieron regresar y de golpe se escucha un grito '¡Se encontró el nene!'. La gente corrió hacia el naranjal. Eso fue a las 02.55 aproximadamente", declaró. Según su relato, los efectivos que custodiaban el naranjal les dijeron que ahí no había novedades y todos volvieron a la casa de Catalina. La noticia se confirmó como falsa después de que el comisario mayor Báez y el comisario Maciel hicieran llamados y averiguaciones.

Completan la lista de testigos Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas y Juan Martín Ledesma Santinón.