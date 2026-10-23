Chaco: más de 1000 evacuados por las inundaciones

Las inundaciones en Chaco dejan más de 1000 evacuados y varias familias de Puerto Vilelas que quedaron a la intemperie sobre la Ruta 62. Después de las intensas lluvias, los vecinos se trasladaron a un terreno más elevado para protegerse del avance del agua.

En la madrugada del jueves cayeron más de 100 milímetros de lluvia y varias viviendas precarias quedaron anegadas. La situación se agravó porque los arroyos de la zona no logran desaguar en los ríos Paraná y Paraguay, cuyos niveles elevados dificultan el escurrimiento y favorecen los desbordes.

Familias que se mudaron dos veces en una semana

Por el avance del agua, hay familias que tuvieron que desplazarse dos veces en una semana para escapar de la crecida. Con la tormenta perdieron otra vez sus pertenencias y reclaman mercadería y ayuda para recuperar elementos esenciales.

Los vecinos también piden asistencia sanitaria, ya que las familias permanecen expuestas a mosquitos y a condiciones de insalubridad que afectan tanto a las personas como a los animales.

El balance de Defensa Civil

Según informó Defensa Civil, en la provincia 913 personas fueron trasladadas y 281 se autoevacuaron por la crecida de los ríos. La emergencia se da en el contexto de la crecida de los ríos del Litoral asociada al fenómeno de El Niño.