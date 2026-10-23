Alerta por tormenta en Neuquén, Río Negro, Mendoza y Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormenta para buena parte del centro y oeste del país, que regirán desde la noche de este jueves y la madrugada y mañana del viernes. Hay avisos de nivel amarillo y naranja en Neuquén, Río Negro, Mendoza, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad.

La alerta naranja, la de mayor riesgo, abarca el centro de Río Negro y amplias zonas de Neuquén, entre ellas Los Lagos, Confluencia, Zapala, Picún Leufú y las cordilleras de Huiliches y Lácar. Allí se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas. Se prevén acumulados de entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Qué zonas están alcanzadas

Neuquén: toda la provincia tiene algún nivel de alerta. La franja cordillerana y el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín están en amarillo; el centro y los Lagos, en naranja.

toda la provincia tiene algún nivel de alerta. La franja cordillerana y el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín están en amarillo; el centro y los Lagos, en naranja. Río Negro: el este de El Cuy, General Roca, Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó están en amarillo. La Meseta de Pilcaniyeu, la Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo pasaron a naranja.

el este de El Cuy, General Roca, Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó están en amarillo. La Meseta de Pilcaniyeu, la Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo pasaron a naranja. Mendoza: la zona baja de Malargüe, General Alvear, la zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato están en amarillo, con acumulados de 20 a 40 mm.

la zona baja de Malargüe, General Alvear, la zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato están en amarillo, con acumulados de 20 a 40 mm. Córdoba: el departamento San Justo está en amarillo, con lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes o puntualmente severas, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de 40 a 70 mm.

el departamento San Justo está en amarillo, con lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes o puntualmente severas, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de 40 a 70 mm. Buenos Aires: el alerta amarillo cubre el norte y el centro de la provincia, el conurbano y la Ciudad. Incluye distritos como Pergamino, Junín, Chivilcoy, Mercedes, Luján, La Plata, Quilmes, La Matanza y Tigre, entre otros.

Qué significa cada nivel

La alerta amarilla indica que la población debe seguir la evolución del pronóstico, porque pueden ocurrir fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. La naranja implica que hay que estar preparado, ya que se esperan fenómenos peligrosos para las personas, los bienes y el medio ambiente.

Recomendaciones

Ante una alerta amarilla, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar la luz si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si se está al aire libre, hay que buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Con alerta naranja, las indicaciones son seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir solo si es necesario. Hay que permanecer en construcciones cerradas, alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. El organismo sugiere preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y tener agendados los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.