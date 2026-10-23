El granizo dañó plantaciones de tabaco en el centro de Misiones

Un temporal de granizo causó daños en plantaciones de tabaco de la zona centro de Misiones. Los cultivos estaban próximos a iniciar la cosecha cuando cayó la piedra.

Hojas en etapa avanzada

El granizo afectó hojas que ya tenían un desarrollo avanzado, en la antesala de la recolección. Los productores de la zona centro evalúan las pérdidas en un momento clave de la campaña.

La preocupación entre los tabacaleros crece porque el daño se produjo cuando el cultivo estaba listo para cosecharse. El temporal golpeó plantaciones que estaban a punto de entrar en recolección.

Impacto en la campaña

El episodio de granizo se registró en la zona centro de la provincia. Las hojas dañadas estaban en una etapa avanzada de desarrollo.

Los productores de la región todavía no precisaron la magnitud de los daños. El granizo afectó cultivos de tabaco en la zona centro de Misiones.