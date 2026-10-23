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Meta posterga sus nuevos términos comerciales tras las quejas de los editores

La empresa iba a aplicar las condiciones el 30 de octubre, pero las pasó al 20 de noviembre. Los editores temen que le permitan usar sus sitios para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Por WebMaster 1 min de lectura70 visualizaciones
Foto: Markus Winkler / Pexels
Foto: Markus Winkler / Pexels

Meta decidió postergar la entrada en vigencia de sus nuevos términos comerciales después de que editores de distintos países advirtieran que podrían habilitar el uso de sus sitios de noticias para entrenar sistemas de inteligencia artificial. La aplicación, prevista para el 30 de octubre, quedó fijada para el 20 de noviembre.

El portavoz de la empresa, Daniel Roberts, dijo que la postergación busca "dar más tiempo para explicar a nuestros socios y actores interesados qué cambia y qué no".

Qué dicen los términos

Los términos originales parecían dar a Meta permiso para extraer contenido de los sitios de noticias que usan sus plataformas y emplear ese material para entrenar productos de inteligencia artificial. La empresa modificó el texto para quitar la referencia al "entrenamiento", pero especialistas en derecho señalaron que el cambio no alcanza para descartar esa posibilidad.

La News/Media Alliance envió una carta al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, para pedir que la compañía revise las condiciones, con el argumento de que causarían un "daño grave" a los editores. Anunciantes digitales y editores de la Unión Europea y el Reino Unido también reclamaron a los reguladores que obliguen a Meta a frenar los nuevos términos.

La salida que ofrece la empresa

Roberts afirmó que la postergación le dará a Meta más tiempo para explicar "cómo usa los rastreadores web y el hecho de que los dueños de contenido todavía van a poder usar robots.txt para indicar sus preferencias". Se trata del archivo que señala a los rastreadores si pueden acceder a un sitio.

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