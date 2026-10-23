Madera con trazabilidad: el bosque que se conserva cuando genera valor

La producción de madera puede contribuir a conservar los bosques si el aprovechamiento se mantiene dentro de límites sostenibles y verificables. Esa idea, que durante años pareció contradictoria frente al avance de la deforestación, fue el eje del encuentro From Forest to Frame: Responsible Timber Construction and the Transition to a Low-Carbon Economy, realizado el 15 de julio en Kumamoto, Japón, en el marco del Global Nature Positive Summit.

Del debate participaron representantes de la Agencia Forestal de Japón, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y PEFC Internacional. La discusión apuntó a cómo la construcción con madera de origen responsable conecta las decisiones de consumo en las ciudades con la gobernanza pública, la restauración y el desarrollo de los territorios forestales.

Cuando el bosque no genera valor

La pérdida permanente de superficie forestal suele ocurrir cuando los terrenos se destinan a otros usos, como actividades agropecuarias o desarrollos urbanos. Si mantener un terreno como bosque ofrece pocas posibilidades económicas, se debilitan los incentivos para conservarlo.

La demanda de madera obtenida bajo criterios de sostenibilidad puede financiar el manejo, la regeneración y el mantenimiento de los recursos forestales, además de generar empleo en las comunidades vinculadas. La condición es que el aprovechamiento respete límites legales y sostenibles, y que los bosques conserven sus funciones ambientales.

El caso japonés sirvió como ejemplo. El país tiene amplias superficies de bosques plantados en la posguerra, muchos ya maduros, pero la caída del uso de madera y los bajos retornos económicos generaron problemas de gestión en algunas áreas. Las políticas públicas buscaron reforzar el vínculo entre utilización y renovación, con edificios públicos como primera vidriera de la construcción contemporánea con madera.

Certificación y cadena de custodia

El sistema PEFC establece requisitos de gestión forestal sostenible y mecanismos de cadena de custodia que vinculan los productos comercializados con fuentes sostenibles. La trazabilidad permite que una decisión de compra tomada lejos del bosque esté respaldada por información sobre el origen de esos recursos.

Esa garantía cobra peso frente a las exigencias crecientes de los mercados internacionales, donde las empresas deben demostrar que sus materiales cumplen estándares de sostenibilidad.

Qué pasa en la Argentina

El país reúne realidades forestales muy diferentes:

Bosques nativos de alto valor ambiental, donde cualquier aprovechamiento debe respetar las categorías de ordenamiento territorial y el marco normativo vigente.

Plantaciones forestales de pinos y eucalipto destinadas a la producción de madera y otros productos, con ciclos que incluyen planificación, cosecha y renovación.

Desde PEFC Argentina sostienen que la protección estricta sigue siendo indispensable para ecosistemas críticos, pero que en los territorios donde el aprovechamiento está permitido la gestión sostenible puede ayudar a mantener la cobertura forestal y generar oportunidades para las economías regionales.

"La pregunta correcta ya no es solamente cuánta madera utilizamos, sino de dónde proviene, cómo se produce y qué sucede con los bosques que la generan", señalaron desde la entidad.