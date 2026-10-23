Corrientes ya superó el promedio histórico de lluvia de octubre

La ciudad de Corrientes acumuló 172 milímetros de lluvia en lo que va de octubre, por encima de los 154 milímetros del promedio histórico para ese mes. Solo en la última jornada cayeron 72 milímetros en la capital, según los datos del Inta Corrientes.

Los registros en el interior

Las precipitaciones de las últimas horas dejaron acumulados dispares en la provincia. San Luis del Palmar tuvo los máximos, con 90 milímetros en Rincón Navarro, y otros registros altos en sectores rurales:

II Sección Pontón: 80 milímetros

Ralera Sur: 70 milímetros

Sexta Sección Campo Grandes: 60 milímetros

I Sección Peichoto Cué: 50 milímetros

En San Miguel se midieron 70 milímetros y en El Sombrero, 63. El Sombrero llegó a un acumulado mensual de 150,8 milímetros, por encima de su promedio histórico de octubre, de 117,3 milímetros.

Sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1069,5, en el departamento de San Cosme, se acumularon 60 milímetros hasta las 10.

Las diferencias entre localidades

En Empedrado se registraron 38 milímetros. En Bella Vista cayeron 14 milímetros en la última jornada y el acumulado mensual llegó a 127.

Mercedes midió apenas 0,5 milímetros hasta las 9 de la mañana. Su acumulado mensual es de 120 milímetros, todavía por debajo del promedio histórico de octubre, de 157 milímetros. En Santo Tomé se registraron 3 milímetros durante la última jornada.

Los registros corresponden a los datos informados hasta los horarios señalados y pueden variar con nuevas precipitaciones.