Tres animales silvestres rescatados en un día en Corrientes

La crecida del río Paraná volvió a generar rescates de fauna silvestre en la costa de Corrientes. En menos de ocho horas, los bomberos voluntarios intervinieron en tres procedimientos distintos en la ciudad para asistir a un ave, una serpiente y un tatú mulita.

Los tres operativos

El primero ocurrió a las 11.55 en la avenida Nini Flores. Personal de la Comisaría 23ª alertó sobre la presencia de un ave herida en una de sus patas que estaba bajo resguardo. Los bomberos la retiraron y la entregaron al equipo de Aguará. Se trataba de un calamoncillo americano, también conocido como pollona azul (Porphyrio martinica), especie que habita humedales, lagunas y cursos de agua dulce como el Paraná.

A las 16.05, trabajadores municipales avisaron por una serpiente en la zona de Pago Largo y costanera. Los bomberos acudieron y realizaron el rescate.

El tercer operativo se concretó a las 19.20 en Punta San Sebastián, donde personal de guardia y trabajadores municipales rescataron un tatú mulita (Dasypus hybridus). Personal de Aguará quedó a cargo del ejemplar para su posterior liberación en su hábitat.

Qué hacer ante un animal silvestre

Ante el avistamiento de fauna silvestre, la recomendación es no acercarse ni intentar tocar al animal, aunque parezca inofensivo. Tampoco se debe alimentarlo y conviene mantener a las mascotas alejadas: una de las principales causas de ingreso de animales a los centros de rescate son los ataques de perros.

Los avisos se reciben en el equipo de rescate del Centro de Conservación Aguará, al teléfono 379 504-8487. Desde la institución pidieron comunicarse preferentemente por WhatsApp y enviar la ubicación exacta, una descripción de lo ocurrido y, si es posible, una foto del animal, siempre sin acercarse para obtenerla.