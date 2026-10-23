Veintiún chicos de la UNNE compiten con 13 robots en el Maker-Tech

Veintiún niños y niñas del taller de robótica de la UNNE competirán este sábado 24 de octubre en el Maker-Tech 2026 con 13 robots que prepararon a lo largo del cuatrimestre. El encuentro se realiza en el Domo del Centenario, en Resistencia, con entrada libre y gratuita.

Los participantes tienen entre 9 y 13 años y llevan dos años en el curso de la Secretaría General de Extensión de la Universidad Nacional del Nordeste. Pasaron por los cuatro niveles de formación: inicial, arduino, intermedio y el avanzado que cursan ahora. En ese recorrido aprendieron a construir, programar y operar sus propios robots.

Tres modalidades de competencia

Durante la jornada, los equipos se medirán en tres categorías:

Sumo : los robots pelean en un ring circular y el objetivo es empujar al rival fuera del área delimitada.

: los robots pelean en un ring circular y el objetivo es empujar al rival fuera del área delimitada. Laberinto : cada robot debe encontrar la salida de un circuito cerrado en el menor tiempo posible, con lógica de programación.

: cada robot debe encontrar la salida de un circuito cerrado en el menor tiempo posible, con lógica de programación. Fútbol: los robots, controlados por los chicos, juegan partidos en una cancha y combinan estrategia y destreza.

Cómo sigue el Maker-Tech

El Maker-Tech es un encuentro de robótica, videojuegos e impresión 3D organizado por el Club de Robótica del Chaco. Se desarrolla el 23 y 24 de octubre, de 8 a 18, en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario, ubicado en el Parque 2 de Febrero de Resistencia.

Las categorías en competencia son Sumo, Mini Sumo Amateur, Futbolito, Pincha Globos, Mars Rover, Drone y Feria de Ciencias, con El Agro como eje temático. Desde la organización señalaron que "el ambiente es de aprendizaje, competencia sana y mucha diversión".