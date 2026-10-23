Productores yerbateros cruzaron a Sturzenegger por atribuir a su DNU la exportación a China

Cinco asociaciones de productores yerbateros publicaron un documento contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por un posteo en el que atribuyó al DNU 70/2023 la llegada de la yerba mate argentina a China. El escrito sostiene que la exportación al mercado chino ya se anunciaba en mayo de 2005, casi diecinueve años antes del decreto.

El posteo del ministro decía: "la yerba argentina en China. Gracias DNU 70/23!". La respuesta del sector lleva el título "El DNU 70/2023: la destrucción de la República para regalar el país a la casta. La falacia de la retórica exportadora".

El documento está firmado por Hugo Sand (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), Jorge Skripczuk (Asociación Civil Impulso Yerbatero), Antonio Franza (Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay), Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte) y Salvador María Torres (Movimiento Agrario Misionero).

Una hoja de ruta que ya existía

Según los firmantes, la expansión del mercado está documentada en el Plan Estratégico para el Sector Yerbatero Argentino 2013/2028, presentado en 2014 por el Inym, los gobiernos de Misiones y Corrientes, el Inta y la Universidad Nacional de Misiones. El plan ya proponía conquistar mercados externos, diversificar productos y fortalecer los estándares de calidad. La revisión de medio término, en 2022, volvió a fijar misiones comerciales y protocolos de análisis.

"La exportación de yerba mate no nació con el DNU 70/2023, ni es el resultado de una supuesta magia desreguladora", plantearon. Para las entidades, el resultado es fruto del trabajo de empresas, cooperativas, productores y trabajadores bajo la gobernanza del Inym.

Qué le cuestionan al decreto

Los productores afirman que el DNU alteró la institucionalidad que fijaba la Ley 25.564 y que lo hizo sin demostrar la necesidad y urgencia constitucional. Sostienen que el decreto cedió el control de la actividad al "monopolio" y restringió las herramientas del Inym para intervenir en la cadena.

Quedaron en manos de los actores más poderosos, según el documento, el precio que pagan por la materia prima y el precio al que venden el producto terminado.

El proyecto de "reordenamiento normativo" del mismo ministerio debilita, a su criterio, las tareas de fiscalización, muestreo y control de calidad.

La desregulación, dicen, no elimina el poder: lo desplaza de las instituciones públicas hacia quienes ya tienen mayor capacidad económica.

"El prestigio de un producto no se decreta. Se construye con trabajo, conocimiento, controles y responsabilidad", señalaron. Y agregaron: "El récord de hoy no es una garantía para mañana".