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Charly García cumplió 75 años y sus fans lo esperaron en Palermo

Cientos de seguidores se reunieron frente a su casa de Santa Fe y Coronel Díaz. El músico salió al balcón, la multitud le cantó el feliz cumpleaños y hubo show en plena calle.

Por WebMaster 1 min de lectura41 visualizaciones
Charly García cumplió 75 años y sus fans lo esperaron en Palermo

Charly García cumplió 75 años este viernes y la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz, en Palermo, se llenó de seguidores que se acercaron hasta su casa para saludarlo. El músico salió al balcón y la multitud le cantó el feliz cumpleaños.

Show en la vereda y bigotes pintados

Un grupo de músicos armó un show en plena calle con canciones de su discografía y los presentes acompañaron cada estrofa. Muchos llevaban el característico bigote bicolor pintado en la cara.

"Es lo más grande que tiene el rock nacional. Lo más grande", dijo uno de los asistentes.

De Sui Generis a las generaciones nuevas

Entre los que se acercaron había seguidores de los primeros años setenta y también jóvenes que llegaron a su obra por su cuenta.

  • Mijail contó que creció escuchando Sui Generis y el rock progresivo de los 70. "Charly significa mucho para mí, al punto de que ya estoy organizando mi propio evento de Charly García con película, vinilo y otra cosa más", agregó.
  • Nacho, de 23 años, lo definió como "una pasión" y dijo que es "cultura, rock e historia". Su acercamiento fue en la infancia, por intermedio de su madre.
  • Camila viajó desde Munro y lo llamó "el maestro": "Yo creo que es el papá musical de todos. O por lo menos el mío".
  • Un seguidor de Moreno llegó después del trabajo y dijo que pensaba quedarse hasta la salida del sol. "Yo nací escuchando Sui Generis, lo redescubrí en mi adolescencia y lo vivo redescubriendo todos los días", contó.

El homenaje se hizo frente a su domicilio, sin anuncio previo de un acto oficial.

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