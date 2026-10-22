Doble alerta por tormentas en Corrientes: ráfagas de 90 km/h y lluvias hasta el domingo

Corrientes pasó una madrugada de tormentas intensas y ráfagas fuertes, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas de distinto nivel en la provincia. Este jueves rige una alerta naranja en 18 localidades y una amarilla en otras cuatro.

Alerta naranja este jueves

La alerta naranja alcanza a Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.

Según el SMN, esa área fue afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los fenómenos incluyeron precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

En tanto, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé están bajo alerta amarilla durante la jornada.

Qué pasa el viernes

Para el viernes, el organismo mantiene la alerta amarilla por tormentas en Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

El SMN advierte que el área podría registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Los acumulados previstos se ubican entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

Lluvias hasta el domingo

De acuerdo con el pronóstico del área Agrometeorológica del Inta, las precipitaciones podrían extenderse hasta el domingo en la provincia, aunque con bajos acumulados.