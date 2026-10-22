El Niño sigue activo pero las lluvias no llegan a toda la región pampeana

El Niño sigue instalado con intensidad, posiblemente entre los más fuertes registrados, pero las lluvias de octubre se reparten de forma despareja. Los mayores acumulados se dieron en el noreste de Corrientes y en Misiones, donde en muchos casos superaron los 300 milímetros. En cambio, el oeste de Santa Fe, Córdoba y La Pampa quedó con reservas más ajustadas.

Un octubre frío y nublado

La primera quincena tuvo bajas temperaturas y mucha cobertura nubosa. El régimen térmico se vio afectado sobre todo en las máximas, mientras que las mínimas no fueron rigurosas. Fueron quince días con poca variabilidad y una amplitud térmica recortada.

La causa es el estancamiento de una zona de alta presión frente a las costas patagónicas. Ese anticiclón debería desplazarse y acoplarse a la posición semipermanente hacia los 30 grados de latitud, donde el flujo del noreste se vuelve dominante. Eso no ocurrió.

Una masa de aire tropical con alta carga de humedad recircula en la parte baja de la atmósfera desde la primera semana del mes.

La inyección constante de aire del este y sudeste, más fresco que lo habitual, mantiene el ambiente cerca de la saturación.

Eso explica las lloviznas y lluvias débiles en distintos sectores de la región pampeana.

Hubo un solo evento pluvial significativo a gran escala en lo que va del mes.

El norte de la Patagonia recibe más humedad que la habitual y las zonas ganaderas del este rionegrino tienen una mayor recurrencia de lluvias, no abundantes pero con saldo positivo. El extremo norte de la Mesopotamia quedó al margen de esta circulación.

Qué se espera para el cierre del mes

La situación solo cambiaría con un desplazamiento del anticiclón hacia el noreste, algo que por ahora no tiene una resolución favorable para el resto de octubre. Octubre suele marcar un salto positivo en las lluvias, pero este año eso se verifica de forma muy heterogénea y más que nada sobre el este.

En el corto plazo se esperan jornadas inestables, con recargas importantes en el sur de Córdoba, La Pampa, sur de Santa Fe y el oeste y norte de Buenos Aires. En el resto de la región pampeana las lluvias serán más modestas. La oferta de agua será pobre para el NEA y el NOA, con Misiones reingresando en un patrón de lluvias abundantes.

El impacto más marcado de El Niño se observa por ahora en el aspecto hidrológico de la Mesopotamia. Los máximos pluviales irán ganando territorio en la última parte del año.