Alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para toda la provincia de Corrientes durante la madrugada y la mañana de este viernes, después del temporal que afectó a la ciudad el jueves.

Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

El SMN estima acumulados de lluvia de entre 40 y 70 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.

El temporal del jueves

La jornada del jueves estuvo marcada por tormentas y vientos de gran intensidad que provocaron la caída de árboles en distintos sectores de la ciudad de Corrientes. Uno de ellos cayó sobre un automóvil en el barrio Cambá Cuá.

Temperaturas y fin de semana

Para este viernes se anticipan temperaturas más elevadas: la máxima llegará a los 31°C y la mínima será de 19°C, en medio de las condiciones de inestabilidad.

La inestabilidad no terminaría el viernes. Para el sábado se prevé que continúen las lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 25°C.

Ante la posibilidad de nuevas tormentas fuertes, se recomienda seguir los avisos oficiales y tomar precauciones durante los períodos de lluvia y viento intenso.