Corrientes abre la inscripción al torneo provincial de esports
La CUPCO Esports 2026 tendrá competencias de EA Sports FC 26 y Clash Royale, con inscripción gratuita hasta el 2 de noviembre. La final será presencial el 14 de noviembre, con entrada libre.
El gobierno de Corrientes abrió la inscripción para la CUPCO Esports 2026, el torneo provincial de videojuegos. La inscripción es gratuita y estará habilitada hasta el 2 de noviembre para personas mayores de 16 años con domicilio en la provincia.
Los interesados pueden anotarse a través del formulario https://forms.gle/UWscZEyxSEZA8ow19.
Disciplinas y formato
El torneo incluirá dos juegos:
- EA Sports FC 26
- Clash Royale
La competencia tendrá una instancia online y una final presencial el 14 de noviembre. La final será con entrada libre y gratuita y se transmitirá por Twitch y YouTube.
La presentación
Durante el lanzamiento, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, se refirió al crecimiento de la industria de los videojuegos.
Según informaron desde la organización, la iniciativa apunta a promover la participación, el desarrollo del ambiente gamer local y el fortalecimiento de las habilidades digitales.
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