Corrientes abre la inscripción al torneo provincial de esports

El gobierno de Corrientes abrió la inscripción para la CUPCO Esports 2026, el torneo provincial de videojuegos. La inscripción es gratuita y estará habilitada hasta el 2 de noviembre para personas mayores de 16 años con domicilio en la provincia.

Los interesados pueden anotarse a través del formulario https://forms.gle/UWscZEyxSEZA8ow19.

Disciplinas y formato

El torneo incluirá dos juegos:

EA Sports FC 26

Clash Royale

La competencia tendrá una instancia online y una final presencial el 14 de noviembre. La final será con entrada libre y gratuita y se transmitirá por Twitch y YouTube.

La presentación

Durante el lanzamiento, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, se refirió al crecimiento de la industria de los videojuegos.

Según informaron desde la organización, la iniciativa apunta a promover la participación, el desarrollo del ambiente gamer local y el fortalecimiento de las habilidades digitales.