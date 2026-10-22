La imagen negativa de Milei llegó al 56% tras sus dichos sobre fin de mes

La imagen negativa del presidente Javier Milei alcanzó el 56% el martes, después de sus declaraciones sobre las dificultades económicas de los argentinos para llegar a fin de mes. El rechazo al mandatario creció cinco puntos por encima del promedio mensual, según un informe de la consultora Ad Hoc.

El relevamiento señaló que las expresiones del jefe de Estado provocaron un impacto negativo, aumentaron las críticas y elevaron el volumen de conversación en torno a su figura. El tema generó el pico mensual de menciones a Milei en el ecosistema digital y en los portales de noticias durante octubre.

Qué dijo Milei sobre la gente que no llega a fin de mes

La polémica se originó cuando el Presidente cuestionó la afirmación de que una parte de la población se queda sin dinero antes de terminar el mes. Durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén, calificó esa expresión como un "slogan barato para afectar a la emocionalidad".

"Si vos decís que no llegás a fin de mes, si el día 20 te quedaste sin dinero, ¿vos podés vivir 10 días sin comer y sin beber?", planteó Milei al rechazar ese diagnóstico sobre la situación económica.

El mandatario insistió en sus cuestionamientos y sostuvo que, ante las privaciones económicas, el indicador que debe observarse es el de pobreza. "De hecho, es tan así, que después salieron a aclarar que vos podés tener privaciones. Si vos tenés privaciones, entonces lo que mirás es el indicador de pobreza", afirmó.

Además, Milei lanzó críticas contra sus adversarios y llamó a la población a cuestionar esos planteos: "No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país", expresó, antes de invitar a los argentinos a "reflexionar".