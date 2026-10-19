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Valdés confirmó que el aumento estatal será en noviembre

El gobernador de Corrientes dijo que el incremento salarial para los trabajadores estatales quedará definido el mes que viene. Con Hacienda todavía evalúan si el porcentaje será de uno o dos dígitos.

Por WebMaster 1 min de lectura140 visualizaciones
Valdés confirmó que el aumento estatal será en noviembre

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que el aumento salarial para los trabajadores estatales se definirá en noviembre. El porcentaje todavía no está cerrado: sigue en análisis con el Ministerio de Hacienda.

Uno o dos dígitos

Según indicó el mandatario provincial, la discusión pasa por la magnitud del incremento. "Se está evaluando si será de uno o dos dígitos", señaló Valdés sobre la suba que recibirán los empleados públicos.

El anuncio se enmarca en los incrementos salariales para el sector estatal y, por ahora, no hay una cifra oficial confirmada. La definición quedará para el mes que viene, cuando se termine de acordar el porcentaje con la cartera económica provincial.

#Juan Pablo Valdes

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