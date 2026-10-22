La Corte Suprema confirmó la condena al agresor del playero correntino

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de la defensa de Carlos Manuel A. y dejó firme su responsabilidad penal por las lesiones gravísimas que sufrió Arturo López, el playero correntino agredido en 2021 en un estacionamiento de la ciudad de Buenos Aires.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para desestimar el planteo in limine. La decisión confirma el encuadre por lesiones gravísimas que se dictó en 2022 y que el Tribunal Superior de Justicia porteño había ratificado.

Qué falta definir

El fallo no establece la pena. Los tribunales porteños todavía deben resolver el monto de la condena y si se cumple en prisión o en suspenso. La condena original de 4 años y 6 meses fue revocada al considerarse que correspondía una sanción en suspenso. La jueza Laura de Marinis le otorgó la libertad condicional con tobillera electrónica, tras haber estado detenido un año y medio.

El ataque

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en un estacionamiento de la calle Moreno al 800, en el barrio de Monserrat, donde López trabajaba. Tenía 66 años y había empezado la jornada como todos los días cuando una familia fue a retirar un BMW.

La discusión empezó cuando el propietario del auto detectó una rayadura en la pintura y acusó a López de haberla hecho.

Carlos Manuel A., que entonces tenía 17 años, lo golpeó y López cayó al suelo.

El agresor estuvo prófugo cinco meses y se entregó en abril de 2022 para ser juzgado bajo el régimen penal juvenil.

López es oriundo de Curuzú Cuatiá. Estuvo internado un año y medio y padece afasia, epilepsia y dificultades motrices y del habla. Necesita asistencia médica constante y no tiene posibilidades de recuperación total.