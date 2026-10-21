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Crecida del Paraná: familias duermen sobre canoas en La Tosquera

Una asociación civil asiste a los vecinos de Tosquera Zona Baja, que resisten el agua sin abandonar sus casas. Piden repelentes, agua mineral, velas y botas de lluvia para atravesar la emergencia.

Por WebMaster 1 min de lectura40 visualizaciones
Crecida del Paraná: familias duermen sobre canoas en La Tosquera

La crecida del río Paraná mantiene anegado el barrio Tosquera Zona Baja, en la zona conocida como Estrella del Mar, y la Asociación Civil Sembrando Sueños Río Paraná lleva adelante un operativo diario para asistir a las familias afectadas. La mayoría de los vecinos se niega a dejar sus viviendas para evitar robos y convive con el agua dentro de las casas.

Estela Sánchez, coordinadora de la organización, contó que el avance del río inundó calles y hogares y paralizó las actividades de subsistencia de la zona, donde viven en su mayoría ladrilleros y trabajadores informales. Algunas familias armaron carpas improvisadas sobre sus propias canoas para poder dormir. Otras se trasladan a terrenos o veredas secas de vecinos o se refugian en la parte alta de las casas.

Los pedidos de la colecta

La organización señaló que esta emergencia no tiene la ropa como prioridad, sino elementos para la subsistencia diaria y el cuidado sanitario dentro de los hogares inundados. Entre lo más urgente figuran repelentes, espirales, velas y creolina o citronela, ante la proliferación de mosquitos y la presencia de alimañas como víboras y alacranes que trae la crecida.

  • Agua mineral y alimentos de consumo diario: leche en sachet o cajita, panificados y galletitas.
  • Pañales descartables para bebés y niños pequeños.
  • Botas de lluvia negras, números 39 al 41, para transitar entre el agua sin exponerse a infecciones.

Como gran parte del sector no tiene energía eléctrica ni heladeras, las donaciones se entregan de forma dosificada y diaria para que no se echen a perder. Los cortes de luz también explican el pedido de velas.

Cómo colaborar

Quienes quieran donar pueden comunicarse al teléfono 3794-939777. La asociación también publica registros y actualizaciones de la situación en sus cuentas de Facebook e Instagram bajo el nombre Sembrando Sueños Río Paraná.

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