El Paraná se estaciona en Corrientes, pero ahora preocupan las lluvias

La creciente del río Paraná empieza a dar señales de estacionamiento en varios puertos de Corrientes, aunque el pronóstico de lluvias fuertes para los próximos días volvió a encender las alarmas. En Capital el río marcaba 7,33 metros al cierre de esta edición y se espera que alcance su pico máximo entre hoy y mañana para iniciar después un descenso lento.

El Puerto de Ituzaingó registra un leve descenso aguas arriba, mientras que la Isla Apipé sigue entre las localidades más castigadas por el caudal que baja de las cuencas altas: estaba en 4,61 metros.

Cómo están los puertos

Itá Ibaté: 6,85 metros, estacionado.

Itatí: 8,28 metros, por encima del nivel de evacuación pero estacionado.

Paso de la Patria: 7,70 metros, en evacuación y todavía creciendo.

Empedrado: 6,10 metros, en creciente.

Bella Vista: 6,25 metros, con alerta estacionaria.

Goya: 5,48 metros, con alerta estacionaria.

Esquina: 4,62 metros, en creciente.

En la última semana el río subió 1,67 metros en la capital provincial. El 15 de octubre la Prefectura Naval marcaba 5,66 metros; el sábado 17 llegó a 6,50 y entró en etapa de alerta, y el domingo alcanzó los 7 metros, nivel de evacuación.

La lluvia, el nuevo frente de alerta

Para hoy se esperan tormentas fuertes y aisladas durante toda la jornada. Esa condición se mantendrá hasta el domingo, con lluvias y chaparrones de mayor intensidad hasta el viernes. Por eso la atención ya no está solo en el río sino también en el cielo: el objetivo es que las precipitaciones no sean intensas para que el agua no se acumule más en las zonas anegadas.

"La emergencia va a ir de menos a más y el clima nos va a ir marcando las áreas más vulnerables", dijo Bruno Lovison, titular de Defensa Civil Corrientes. Son más de 400 las personas asistidas y Capital es la ciudad con más autoevacuados.