Itatí: operativo provincial este miércoles por la crecida del Paraná
El Gobierno de Corrientes desplegará atención médica, asistencia social, prevención del dengue y entrega de agua potable desde las 9 en Roque González de Santa Cruz y Gamarra. También habrá trámites de DNI, IPS y consultas ambientales.
El Gobierno de Corrientes realizará este miércoles un operativo territorial en Itatí para asistir a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. La jornada comenzará a las 9 en la esquina de Roque González de Santa Cruz y Gamarra, en el marco del programa Corrientes Cerca.
El operativo incluirá consultas médicas generales, atención de especialistas, vacunación, controles epidemiológicos y testeos. En paralelo se ofrecerá atención veterinaria para mascotas y supervisión bromatológica.
Asistencia social y agua segura
El Ministerio de Desarrollo Social provincial entregará módulos alimentarios y elementos de primera necesidad a los damnificados a través del programa de Necesidades Críticas.
También se implementará el esquema Detectar Dengue para contener la proliferación del mosquito en las áreas inundadas. Además se distribuirán kits del programa Agua Potable en Cada Hogar para las familias evacuadas y autoevacuadas.
Trámites en el territorio
Del operativo participarán la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Registro Civil y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa).
- Trámites de filiación
- Gestiones previsionales
- Consultas ambientales
Desde el Poder Ejecutivo ratificaron que el esquema se replicará de manera progresiva en las comunas costeras del Litoral que registren familias desplazadas por el repunte del río.
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