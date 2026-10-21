Itatí: operativo provincial este miércoles por la crecida del Paraná

El Gobierno de Corrientes realizará este miércoles un operativo territorial en Itatí para asistir a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. La jornada comenzará a las 9 en la esquina de Roque González de Santa Cruz y Gamarra, en el marco del programa Corrientes Cerca.

El operativo incluirá consultas médicas generales, atención de especialistas, vacunación, controles epidemiológicos y testeos. En paralelo se ofrecerá atención veterinaria para mascotas y supervisión bromatológica.

Asistencia social y agua segura

El Ministerio de Desarrollo Social provincial entregará módulos alimentarios y elementos de primera necesidad a los damnificados a través del programa de Necesidades Críticas.

También se implementará el esquema Detectar Dengue para contener la proliferación del mosquito en las áreas inundadas. Además se distribuirán kits del programa Agua Potable en Cada Hogar para las familias evacuadas y autoevacuadas.

Trámites en el territorio

Del operativo participarán la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Registro Civil y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa).

Trámites de filiación

Gestiones previsionales

Consultas ambientales

Desde el Poder Ejecutivo ratificaron que el esquema se replicará de manera progresiva en las comunas costeras del Litoral que registren familias desplazadas por el repunte del río.