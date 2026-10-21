ChatGPT permite bloquear chats con un PIN de cuatro dígitos

OpenAI empezó a habilitar este martes los chats bloqueados en ChatGPT. La función permite proteger conversaciones sensibles con un PIN de cuatro dígitos o con Face ID y Touch ID en los dispositivos compatibles, para que nadie que use la misma pantalla o el mismo equipo pueda abrirlas.

A diferencia de los chats temporales, que se desarrollan en una sesión aparte y no quedan en el historial, los chats bloqueados se conservan y se pueden retomar en cualquier momento. Una vez bloqueado, el chat pasa a una sección exclusiva llamada "Locked Chats", separada del historial común, de las conversaciones fijadas y de los resultados de búsqueda.

Para qué sirve y qué no resuelve

Según la empresa, la función está pensada para cuando alguien discute un tema personal o planea una sorpresa y quiere mantener esa conversación fuera de la vista al prestar el teléfono a un amigo o familiar para mostrarle otro chat.

OpenAI aclara que bloquear un chat no crea cifrado de extremo a extremo ni una bóveda cifrada independiente. Tampoco cambia el tiempo que la compañía retiene la conversación, ni borra la información que ChatGPT ya memorizó antes del bloqueo, ni modifica la configuración para mejorar el modelo con los datos de los usuarios.

Memoria separada y límites de la función

Con la función de memoria activada, la sección de chats bloqueados tiene su propia memoria, compartida entre las conversaciones que contiene. Los mensajes nuevos enviados después del bloqueo pueden actualizar esa memoria, pero no la memoria general, de modo que la información de un chat bloqueado no se filtra hacia los chats comunes.

Restablecer el PIN borra de forma permanente todos los chats bloqueados, los archivos y el resto del contenido protegido con ese PIN.

La opción no está disponible para chats temporales, archivados, grupales, creados a partir de un enlace compartido, con tareas programadas ni con grabaciones de reuniones.

Los chats bloqueados estarán disponibles en los planes Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. La empresa precisó que la función no llegará a ChatGPT for Healthcare. El despliegue comenzó este martes, por lo que puede tardar en estar activa para todos los usuarios.