El Paraná sigue en crecida y no descartan otro repunte a fin de mes

Las previsiones del Instituto Nacional del Agua (INA) para los próximos siete días indican lluvias moderadas a abundantes en el noreste de la Cuenca del Plata, sobre la cuenca de Yacyretá y el tramo que va de la represa a Corrientes. Con ese panorama, el río Paraná podría volver a subir hacia fines de octubre, después de una posible estabilización o leve descenso en algunos sectores.

Los niveles que ya se superan

En el tramo entre Corrientes y La Paz el río sigue en ascenso por el paso de la onda de crecida y las condiciones húmedas de las cuencas. Las estaciones de Corrientes y Barranqueras ya registran niveles por encima de las marcas de alerta y evacuación.

Goya: el nivel supera la alerta y hay mayor probabilidad de pasar la marca de evacuación desde este jueves.

el nivel supera la alerta y hay mayor probabilidad de pasar la marca de evacuación desde este jueves. Libertador, Ituzaingó, Itatí y Paso de la Patria: también por encima de alerta y evacuación.

también por encima de alerta y evacuación. Hacia La Paz: se espera que el río siga subiendo hasta niveles de aguas medias altas a altas.

El peso de las represas

En Itaipú el volumen liberado sigue en valores elevados y podría mantenerse por encima de lo habitual para esta época. Para los próximos 5 a 15 días no se descartan nuevos aumentos en los aportes por las lluvias previstas en su cuenca.

En Yacyretá el ingreso y la liberación de agua empezaron a bajar respecto de los máximos recientes, pero los caudales podrían seguir altos durante cuatro días más, muy por encima de lo normal para esta altura del año. Un nuevo incremento depende de los aportes desde aguas arriba.

El Uruguay, con tendencia dispar

En Alvear, La Cruz y Bonpland se superan los niveles de alerta, mientras que en Paso de los Libres el agua está por encima de la marca de evacuación pero con tendencia descendente. Entre San Javier y Santo Tomé se espera que la bajante continúe en el corto plazo, aunque no se descarta un nuevo repunte desde el fin de semana por otra onda de crecida desde la cuenca superior.

Una baja momentánea no garantiza que los niveles desciendan de forma sostenida: las lluvias, los aportes de las cuencas superiores y el manejo de las represas pueden empujar nuevas subas.