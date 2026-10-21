Triple crimen en Monte Grande y suicidio del agresor en Burzaco

Un hombre de 50 años mató a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre en una casa de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y luego se quitó la vida al arrojarse bajo un camión en Burzaco, partido de Almirante Brown. El caso quedó caratulado como triple homicidio seguido de suicidio.

Las víctimas son Laura Susana Prediger, su pareja; Santino, el hijo de ambos de 11 años; y Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del agresor. El cuerpo de Prediger estaba en el ingreso al comedor y el del nene en una de las habitaciones. En ese mismo dormitorio la Policía encontró una escopeta de doble caño que se sospecha fue usada en los crímenes. La madre del hombre estaba muerta en el piso de la cocina de la casa lindera, donde vivía.

El hallazgo y la huida

El hecho se descubrió durante la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre lo ocurrido en una vivienda de Los Claveles al 700. Los efectivos llegaron y encontraron los cuerpos de la mujer y del chico. Poco después hallaron el de la anciana en la propiedad contigua.

Cerca de las 7.30, mientras la Policía Científica trabajaba en las escenas, otro llamado avisó que un hombre se había arrojado al paso de un camión Mercedes-Benz en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco. Al identificarlo, determinaron que era Damián Darío Santillán, señalado como autor del triple homicidio.

La investigación quedó a cargo de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II y de la fiscal Ana Río, titular de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Esteban Echeverría.

El mensaje antes del crimen

Según las primeras tareas de investigación y los testimonios recogidos, Prediger y Santillán estaban en pareja desde hacía 20 años, aunque no estaban casados. El agresor se habría enterado 15 días antes de una infidelidad de su pareja y desde entonces la mujer comenzó a recibir amenazas, de acuerdo con lo que trascendió en la causa.

Los investigadores establecieron además que este martes, antes de los hechos, Santillán le envió un mensaje a un familiar en el que escribió: "Me obligaron a hacer esto".