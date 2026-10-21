El Gobierno, entre la sesión clave y la suba del riesgo país

El oficialismo llega a la sesión de hoy en Diputados sin los votos asegurados. Los proyectos sobre endeudamiento familiar, Discapacidad y Ley de Tierras se tratan desde el mediodía y en el bloque de La Libertad Avanza admiten que "los números están muy finos". En la Casa Rosada, en cambio, sostienen que llegarán al quórum y que los dictámenes se aprobarán sin cambios.

La oposición había forzado esos temas en la agenda. El oficialismo los incorporó a una sesión propia para defenderse. La semana pasada, en el debate por el DNU 70 y los fondos universitarios, el Gobierno evitó el quórum con 121 presentes y ofreció esta sesión con modificaciones en el capítulo de tierras.

Riesgo país y ruido económico

El riesgo país tocó los 710 puntos, su nivel más alto desde octubre del año pasado. En un sector del Gobierno relacionan esas dificultades con los tropiezos legislativos y con las demoras para avanzar en la discusión por la PASO, el tema que más les interesa.

Ayer hubo dos reuniones en la Casa Rosada. En la mesa política, Martín Menem expuso el panorama complejo de la sesión. Después se hizo la cumbre entre La Libertad Avanza y el PRO, postergada la semana pasada por problemas de agenda. El PRO confirmó que acompañará lo que se trate hoy, pero todavía no definió su respaldo a la suspensión de la PASO. Por la tarde se reunieron los presidentes de bloque para acordar el nivel de apoyo.

La polémica por la frase del Presidente

El lunes por la noche, en la cumbre de Oil & Gas en Neuquén, el Presidente calificó de "pelotudez" la frase de que la gente no llega a fin de mes y preguntó cómo harían para vivir diez días "sin comer ni beber" quienes se quedan sin plata el día 20. Ayer redobló la apuesta desde X contra los periodistas que repitieron la frase.

En el Gobierno crece la inquietud por las burlas a las alarmas sobre los efectos del modelo de Luis Caputo en la microeconomía. Nadie espera que deje de hacer ese tipo de comentarios. "Javier es así y la gente lo entiende", dicen.

Milei sigue la sesión desde España, adonde viajó para apoyar a la derecha frente a Pedro Sánchez, a cinco semanas de las elecciones del 29 de noviembre. Karina Milei se quedó en Buenos Aires para seguir el debate. Lo acompaña Adrián Ravier, que lo secunda por primera vez en un viaje internacional por la cita con la Escuela Austríaca de Economía.

Mientras no se convoca a sesionar para intentar suspender las elecciones primarias, los plazos que habían previsto los estrategas del oficialismo se corren.