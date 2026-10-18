La Armada llega a Corrientes por la crecida del río Uruguay

Las lluvias en las cuencas del sur de Brasil, que sumaron alrededor de 370 milímetros en las últimas dos semanas, hicieron subir el caudal de los ríos Uruguay y Paraná en territorio argentino. En las localidades ribereñas de Corrientes decenas de familias se autoevacuaron y el Gobierno provincial, junto con los intendentes, puso en marcha la asistencia.

La Armada Argentina llegará entre el 20 y el 21 de octubre para colaborar con embarcaciones y campañas sanitarias. El puerto de Corrientes funcionará como base regional de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y las fuerzas de seguridad, según confirmó el titular del Comando Operativo de Emergencia (COE), Bruno Lovison.

Fuerzas federales en el operativo

El martes y el miércoles llegarán a la capital provincial efectivos de las fuerzas federales, que se incorporarán al COE. Desde el puerto local harán un monitoreo para determinar qué ciudades necesitan asistencia.

"Además de efectivos de la Armada Argentina, vamos a contar con personal del Ejército, la Fuerza Aérea, entre otras", dijo Lovison.

El Paraná, cerca del nivel de evacuación

El río Uruguay comenzó a descender en las últimas horas, pero el Paraná alcanzaría esta semana su nivel más alto y podría quedar cerca del nivel de evacuación en la ciudad de Corrientes.

Lovison advirtió que la provincia podría atravesar un período prolongado de niveles elevados de los ríos y que la evolución de la emergencia dependerá en buena medida de las lluvias en las cuencas superiores.