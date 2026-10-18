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Cultura

Fallecio Hugo Tomás Flores, fundador de Amandayé y voz del chamamé

El músico correntino, que empezó a tocar la guitarra a los 14 años y ganó el Certamen Interbarrios en 1973, falleció según anunció la agrupación que fundó en 1998. También dejó obras como "Manto de recuerdo" y "Compañera de mi ser".

Por WebMaster 1 min de lectura192 visualizaciones
Fallecio Hugo Tomás Flores, fundador de Amandayé y voz del chamamé

El músico, cantante y guitarrista Hugo Tomás Flores falleció y la noticia fue comunicada por Amandayé, la agrupación que fundó en 1998, a través de sus redes sociales.

Flores empezó a tocar la guitarra a los 14 años con un instrumento prestado y debutó en los escenarios a los 15. Su primer reconocimiento llegó en 1973, cuando ganó el Certamen Interbarrios como solista vocal con los temas "Caraí Pujol" y "Merceditas".

Una carrera ligada al Litoral

Pasó por algunos de los conjuntos más conocidos de la región:

  • Integró el grupo Rosendo y Ofelia.
  • Formó parte del Cuarteto Santa Ana entre 1979 y 1981, cuando hizo sus primeras grabaciones para el sello Microfón.
  • Entre 1981 y 1983 tocó en el Trío Corrientes junto a Ricardo Scófano.
  • Volvió a los escenarios en 1990 con el Grupo Renacer.

Amandayé y su etapa solista

En 1998 fundó Amandayé junto a Hugo Scófano y Pedro del Prado, y más tarde se sumó su hijo Rodolfo Flores. Con esa agrupación editó discos como "Amandayé", "Compartirnos" y "Pasión correntina", y salió de gira por Argentina, Estados Unidos, Paraguay y Brasil.

En 2015 lanzó su primer disco solista, "Simplemente Chamamé", acompañado por su hijo y el acordeonista José Álvarez. Entre sus obras figuran "Manto de recuerdo" y "Compañera de mi ser".

#corrientes

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