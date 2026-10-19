Santilli ratificó que la reforma electoral va a salir
El jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo conseguirá eliminar o suspender las PASO y que Milei "va a reelegir igual", con o sin primarias. También cuestionó los incidentes en la marcha universitaria.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que el oficialismo avanzará con la reforma electoral y que uno de sus puntos centrales, la eliminación o suspensión de las PASO, quedará aprobado. Lo dijo este domingo en una entrevista con LN+.
"La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir", ratificó Santilli, que argumentó que el cambio apunta a los ciudadanos que "no quieren ir a votar seis veces" ni que se gasten US$200 millones en las primarias.
Sobre las negociaciones en el Congreso, el funcionario minimizó las dudas por los números: "Decían que el Presidente no iba a ganar, que no iba a poder hacer nada de lo que hizo y salieron todas las leyes". Puso como antecedente la boleta única, que Milei propuso "el segundo día" de gestión y el Gobierno terminó imponiendo.
Reelección y alianzas
Consultado por la estrategia hacia 2027, Santilli fue categórico: "Milei va a reelegir igual con PASO o sin, con más o menos acuerdos". El mensaje llega en medio de las negociaciones con los gobernadores para conseguir mayorías en el Congreso, donde también se discute el Presupuesto 2027.
- Sobre el peronismo, pronosticó que sus sectores "al final van a estar juntos" y sostuvo que si hubiera elecciones este domingo, Milei "les gana a todos".
- Sobre Axel Kicillof, dijo que "lo que le quedó grande es la provincia" y lo cuestionó por la inseguridad y la falta de inversiones.
Marcha universitaria y economía
Santilli atribuyó los incidentes de la Marcha Federal Universitaria del jueves a "una minoría violenta y delictiva". "Esos tipos que rompen adoquines y los ponen en baldes tienen que estar presos", dijo, y sostuvo que "si la destrucción es gratuita vuelve a suceder".
En el plano económico, defendió el rumbo oficial y afirmó que ahora "se discute la velocidad" del cambio. Citó un documento de IDEA según el cual los países que atravesaron procesos de ordenamiento "decrecieron 4 años y tuvieron fuertísimas pérdidas laborales", algo que, según dijo, no ocurrió en la Argentina. También mencionó inversiones anunciadas, entre ellas una planta de urea en Bahía Blanca por US$2200 millones y proyectos de Toyota, Mercedes-Benz y Sidersa.
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