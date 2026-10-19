Santilli ratificó que la reforma electoral va a salir

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que el oficialismo avanzará con la reforma electoral y que uno de sus puntos centrales, la eliminación o suspensión de las PASO, quedará aprobado. Lo dijo este domingo en una entrevista con LN+.

"La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir", ratificó Santilli, que argumentó que el cambio apunta a los ciudadanos que "no quieren ir a votar seis veces" ni que se gasten US$200 millones en las primarias.

Sobre las negociaciones en el Congreso, el funcionario minimizó las dudas por los números: "Decían que el Presidente no iba a ganar, que no iba a poder hacer nada de lo que hizo y salieron todas las leyes". Puso como antecedente la boleta única, que Milei propuso "el segundo día" de gestión y el Gobierno terminó imponiendo.

Reelección y alianzas

Consultado por la estrategia hacia 2027, Santilli fue categórico: "Milei va a reelegir igual con PASO o sin, con más o menos acuerdos". El mensaje llega en medio de las negociaciones con los gobernadores para conseguir mayorías en el Congreso, donde también se discute el Presupuesto 2027.

Sobre el peronismo, pronosticó que sus sectores "al final van a estar juntos" y sostuvo que si hubiera elecciones este domingo, Milei "les gana a todos".

Sobre Axel Kicillof, dijo que "lo que le quedó grande es la provincia" y lo cuestionó por la inseguridad y la falta de inversiones.

Marcha universitaria y economía

Santilli atribuyó los incidentes de la Marcha Federal Universitaria del jueves a "una minoría violenta y delictiva". "Esos tipos que rompen adoquines y los ponen en baldes tienen que estar presos", dijo, y sostuvo que "si la destrucción es gratuita vuelve a suceder".

En el plano económico, defendió el rumbo oficial y afirmó que ahora "se discute la velocidad" del cambio. Citó un documento de IDEA según el cual los países que atravesaron procesos de ordenamiento "decrecieron 4 años y tuvieron fuertísimas pérdidas laborales", algo que, según dijo, no ocurrió en la Argentina. También mencionó inversiones anunciadas, entre ellas una planta de urea en Bahía Blanca por US$2200 millones y proyectos de Toyota, Mercedes-Benz y Sidersa.