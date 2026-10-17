El peronismo celebra el 17 de octubre con actos separados y sin unidad

El Día de la Lealtad vuelve a encontrar al peronismo sin una convocatoria común. Los principales sectores del movimiento harán actos por separado y la fecha expondrá otra vez las diferencias internas.

Tres escenarios para el mismo día

Axel Kicillof encabezará el sábado un acto en el Polideportivo Juan Domingo Perón de La Matanza, con el intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario como anfitriones. El gobernador también construye su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, con el que busca ampliar su representación hacia 2027.

El kirchnerismo, en cambio, se dividirá en dos destinos:

Máximo Kirchner viajará a Chaco para participar de actividades junto al senador Jorge Capitanich.

para participar de actividades junto al senador Jorge Capitanich. La Cámpora y dirigentes cercanos a Cristina Kirchner se movilizarán a San José 1111 para acompañar a la expresidenta.

A esas convocatorias se suma la de la Liga de Intendentes peronistas, que hará su propio acto en Moreno con Mariel Fernández como anfitriona. El espacio reúne a doce jefes comunales y busca tener voz propia en la discusión interna, sin quedar subordinado a ninguno de los sectores en pugna.

La sucesión bonaerense, en el centro

La actividad le dará protagonismo a Fernández, que ya se posiciona para la sucesión de Kicillof. La intendenta de Moreno es, por ahora, la única mujer que se plantea disputar la Gobernación. Mantiene un vínculo fuerte con Cristina Kirchner pero dialoga con todos los sectores. Una encuesta que circula en el peronismo indica que el 60% de los votantes quiere una mujer en la boleta bonaerense.

La Liga, que también integran Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar) y Marisa Fassi (Cañuelas), entre otros, pretende que la sucesión de Kicillof no quede limitada a una disputa entre el gobernador y La Cámpora.

La CGT adelanta su festejo

La central obrera celebrará el viernes 16 con un acto formal en su sede de Azopardo y un festival en el complejo Art Media, en Chacarita, con La T y La M, La Bomba de Tiempo y DJs. La conducción decidió dar libertad de acción a los dirigentes que quieran asistir a los otros actos.

El peronismo pasará otro 17 de octubre con varias tribunas y sin definiciones hacia adelante. El interrogante que queda abierto es con qué reglas de juego se discutirá el liderazgo: si habrá PASO o si la disputa se dará sin esa herramienta.