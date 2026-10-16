Nueva jornada del Torneo de Vóley Docente en la ciudad

Se disputó una nueva jornada del Torneo de Vóley Docente, con la participación de equipos de distintas instituciones educativas de la ciudad.

Un torneo que reúne a los docentes

La competencia convoca a profesores de varios establecimientos, que se enfrentan en partidos organizados por fecha. El torneo se juega con equipos formados por docentes de distintas instituciones educativas de la ciudad.

Participan equipos de varias escuelas de la ciudad.

Los encuentros se disputan por jornadas.

La propuesta apunta al compañerismo y la integración entre los docentes.

Deporte y hábitos saludables

Además de la competencia, la organización del torneo busca promover la actividad física y los hábitos saludables entre los participantes. La propuesta también apunta a fomentar el compañerismo y la integración entre los docentes.

Tras la nueva fecha, los organizadores saludaron a todos los equipos que forman parte del torneo.