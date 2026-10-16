Nueva jornada del Torneo de Vóley Docente en la ciudad
Equipos de distintas instituciones educativas de la ciudad volvieron a jugar una fecha del Torneo de Vóley Docente, que reúne a los profesores a través del deporte.
Se disputó una nueva jornada del Torneo de Vóley Docente, con la participación de equipos de distintas instituciones educativas de la ciudad.
Un torneo que reúne a los docentes
La competencia convoca a profesores de varios establecimientos, que se enfrentan en partidos organizados por fecha. El torneo se juega con equipos formados por docentes de distintas instituciones educativas de la ciudad.
- Participan equipos de varias escuelas de la ciudad.
- Los encuentros se disputan por jornadas.
- La propuesta apunta al compañerismo y la integración entre los docentes.
Deporte y hábitos saludables
Además de la competencia, la organización del torneo busca promover la actividad física y los hábitos saludables entre los participantes. La propuesta también apunta a fomentar el compañerismo y la integración entre los docentes.
Tras la nueva fecha, los organizadores saludaron a todos los equipos que forman parte del torneo.
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