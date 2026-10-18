El papa León XIV reapareció en San Pedro tras anunciar un nódulo pulmonar

El papa León XIV volvió a mostrarse en público este domingo, exactamente una semana después de anunciar que debía removerse un nódulo en el pulmón. Lo hizo desde el Palacio Apostólico, con buen semblante, ante más de 20.000 fieles, turistas y vecinos de Roma reunidos en la Plaza de San Pedro.

El saludo desde el Palacio Apostólico

"Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz domingo", dijo el pontífice a las doce en punto de Roma, las 7 de la Argentina. La frase desató una ovación y aplausos entre los presentes.

El anuncio del nódulo pulmonar había sido una semana antes.

La aparición de este domingo fue la primera desde entonces.

El saludo se transmitió desde el Palacio Apostólico.

La expectativa por el estado de salud del papa había crecido desde el anuncio inicial. Su reaparición pública, una semana después, se produjo sin precisiones adicionales sobre la intervención.