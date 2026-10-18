Crecida del Paraná: qué hacer si aparece un animal silvestre en Corrientes

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay, en un contexto marcado por El Niño, también puede hacer que animales silvestres aparezcan en zonas urbanas de Corrientes. Ante esa posibilidad, el Centro de Conservación Aguará difundió una serie de recomendaciones para vecinos.

La primera indicación es mantener distancia con cualquier ejemplar, incluso si parece inofensivo. "Lo que les pedimos desde la institución es siempre mantener distancia", dijo Catalina Mancedo, coordinadora del área de Difusión y Educación Ambiental de Aguará.

Mancedo explicó que los animales silvestres no buscan lastimar ni atacar a las personas. Pueden reaccionar de forma defensiva cuando se sienten amenazados o están en peligro.

Qué hacer ante un avistamiento

No acercarse ni intentar tocar al animal.

No alimentarlo: el contacto innecesario representa un riesgo para los vecinos y para el propio ejemplar.

Mantener a las mascotas alejadas.

Avisar al equipo de rescate y no intervenir por cuenta propia.

Los ataques de perros son una de las principales causas de ingreso de animales al Centro Aguará, por lo que la institución pidió extremar los cuidados cuando hay especies silvestres en patios, calles y otros espacios urbanos.

Entre los animales que más preocupación generan están las serpientes y los yacarés, especies que despiertan temor y sobre las que todavía hay desconocimiento. Para Mancedo, con prevención e intervención adecuada es posible convivir con la fauna.

"Hoy no es una opción matarlas, sino que cuenten con las entidades públicas que se ocupan de la conservación de las mismas", expresó.

A quién llamar

En la atención de estas situaciones trabajan de manera articulada el Centro de Conservación Aguará, los Bomberos, la Policía y la Dirección de Recursos Naturales.

El equipo de rescate de Aguará recibe avisos al 379 504-8487. La institución pidió comunicarse preferentemente por WhatsApp y enviar la ubicación exacta, una descripción de lo ocurrido y, si es posible, una foto del animal, siempre sin acercarse para sacarla.

Las recomendaciones valen para cualquier especie, sin importar su tamaño o apariencia.