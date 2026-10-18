El Paraná sigue creciendo: Corrientes ya tiene 646 evacuados

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a varias localidades de Corrientes. Según el último relevamiento de Defensa Civil provincial, hay 646 personas que dejaron sus hogares: 289 evacuados y 357 autoevacuados.

Itatí y la Capital, los distritos más afectados

Itatí es la localidad con más evacuados. Allí 192 personas debieron dejar sus viviendas y otras 18 se autoevacuaron, lo que suma 43 familias afectadas. Los damnificados se alojan en la Casa Promesero, el hospedaje Taba Cué y casas de familiares.

En la ciudad de Corrientes se registra la mayor cantidad de autoevacuados: 339 personas de 89 familias que buscaron alojamiento por sus propios medios. El dato fue informado por Lucas Carballo, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Corrientes.

El resto de las localidades ribereñas

Paso de los Libres: 31 evacuados de seis familias, alojados en el ex Regimiento.

31 evacuados de seis familias, alojados en el ex Regimiento. Isla Apipé: 41 evacuados de 18 familias, en viviendas municipales y de familiares.

41 evacuados de 18 familias, en viviendas municipales y de familiares. Ituzaingó: 19 evacuados de cuatro familias, en casas de familiares, el salón de usos múltiples y el albergue del Club San Martín.

19 evacuados de cuatro familias, en casas de familiares, el salón de usos múltiples y el albergue del Club San Martín. Paso de la Patria: cuatro evacuados de una familia, en el centro de evacuados de la Escuela Secundaria.

cuatro evacuados de una familia, en el centro de evacuados de la Escuela Secundaria. Yahapé: dos evacuados de una familia, en la vivienda de familiares.

El informe muestra dos modalidades de asistencia ante el avance del agua: el traslado a espacios habilitados por las autoridades y la decisión de las familias de buscar alojamiento por su cuenta. La atención sigue puesta en las zonas ribereñas de la provincia.