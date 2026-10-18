La AGN detectó una pérdida de US$ 1.023 millones en oro del Central

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que el Banco Central perdió US$ 1.023 millones en operaciones de derivados que usaron el oro como subyacente durante 2025. El dato surge del informe sobre los estados contables del BCRA de ese año, publicado el 8 de octubre mediante la resolución 205/2026.

La explicación oficial es que se trató de una cobertura, es decir, un seguro frente a una eventual caída del precio del oro. Como el metal subió, la operación arrojó pérdida. "Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo", dice el comunicado del Central.

El BCRA sostiene que la estrategia cubre el 100% de su posición en oro y que, de todos modos, la posición en oro dio un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones por la suba internacional del precio.

Las dudas sobre la operación

Los especialistas cuestionan el tipo de operación y quiénes participaron. La información oficial es escasa.

Una fuente con conocimiento de este tipo de transacciones, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que para perder esa cifra el BCRA "tiene que haber persistido en la operación". "No existen fichas de US$ 1.000 millones en oro", dijo, y agregó que debieron hacerse muchas operaciones más chicas. Para esta fuente, la descripción corresponde a operaciones de futuros: "Ha habido una apuesta a que el oro bajaba y no bajó y persistieron en esa apuesta hasta perder un montón de plata".

La economista Natalia Motyl, profesora en la UCEMA, explicó que la operación fue un "collar": el BCRA compró primero un put (opción de venta) como seguro a la baja y después emitió un call (opción de compra) para cubrir el costo del primero. Con ese call, la contraparte podía comprarle el oro a un precio fijo aunque el mercado hubiera subido mucho más.

La onza de oro pasó de unos US$ 2.700 a comienzos de 2025 a US$ 4.300 al 31 de diciembre, un alza del 59%. Según Motyl, no hay registros de otros bancos centrales que hayan apostado a la baja del oro ese año. Mencionó como contexto las amenazas de guerra comercial de Donald Trump, el conflicto con Irán y las compras de oro de China.

El monto y el antecedente

El BCRA tiene unas 60 toneladas de oro físico, equivalentes a unos US$ 8.000 millones: la pérdida representa el 12,5% de esas reservas.

El economista Christian Buteler dijo que "como mínimo, hubo una falla en la estrategia" y que "a posteriori y viendo el resultado de la estrategia utilizada de cobertura, el dato fue malo". También cuestionó la transparencia: "No tenemos todos los datos como para saber si hubo algo más, con qué precio se decidió entrar ni a qué precio decidieron salir".

El oro del Central ya había sido noticia en julio de 2024, cuando un pedido de informes del sindicato La Bancaria reveló el envío de al menos 1.000 lingotes al exterior. En septiembre de este año, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, dijo en el Senado que los lingotes fueron depositados en el Banco de Pagos Internacionales en Suiza y que la operación buscó canjear oro antiguo por lingotes de máxima pureza.

Una fuente con conocimiento del asunto afirmó que los lingotes están físicamente en Londres, en bóvedas del Banco de Pagos Internacionales de Suiza. Motyl planteó que tener el oro afuera permite usarlo como colateral y advirtió sobre un posible embargo: "Realmente, ¿tenemos ese oro o tenemos estas reservas que puedan llegar a cubrir una corrida contra el peso? Hoy está en duda".

La discusión sobre quién se benefició con la operación también quedó instalada. Motyl preguntó públicamente a quién le vendió el call el ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que "acá hay alguien que se quedó con U$1.000 millones de la noche a la mañana". Caputo le respondió con un insulto en la misma red social.