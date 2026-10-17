Teresa Parodi recibió el Honoris Causa en San Luis

La cantautora correntina Teresa Parodi recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Luis (Unsl). La distinción reconoce su trayectoria artística, su labor docente y su compromiso con los derechos humanos y la memoria colectiva.

La ceremonia se realizó en el auditorio Mauricio López y terminó con una conferencia de la artista. La propuesta surgió del Departamento de Artes de la Facultad de Ciencias Humanas y el Consejo Superior la aprobó por unanimidad el 29 de septiembre. Del acto participaron autoridades universitarias, docentes, estudiantes, representantes gremiales y público en general.

Una vida entre canciones y aulas

Durante el homenaje se repasaron los inicios de Parodi en Corrientes, su experiencia como docente rural y algunas de sus canciones más conocidas, como Pedro Canoero, Apúrate José y El cielo del albañil. También se mencionó su paso como primera ministra de Cultura de la Nación, cargo que asumió en 2014, y su impulso a políticas con perspectiva federal.

"Sin educación jamás se podrá ser verdaderamente libre"

Al cierre, Parodi dio la conferencia "El arte en la universidad pública: formación, creación y compromiso social". Allí se refirió a la marcha federal universitaria realizada el día anterior.