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Capacitan a 53 municipios para prevenir inundaciones por El Niño

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes formó a más de 350 agentes municipales en ocho sedes para preparar la respuesta local ante posibles emergencias climáticas.

Por WebMaster 1 min de lectura59 visualizaciones
Capacitan a 53 municipios para prevenir inundaciones por El Niño

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes capacitó a equipos de 53 municipios para prepararse ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño. Las jornadas se hicieron en ocho sedes de la provincia y alcanzaron a más de 350 agentes municipales.

Cómo fue la capacitación

La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Planificación e Identificación de Necesidades Críticas. El objetivo fue mejorar la planificación y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante emergencias climáticas, con coordinación entre provincia y municipios para asistir a las familias afectadas por inundaciones.

  • 8 sedes recorridas en la provincia
  • 53 municipios participantes
  • Más de 350 agentes municipales capacitados

Qué se busca

Desde el organismo señalaron que buscan fortalecer las capacidades de cada municipio para anticiparse a los escenarios de riesgo y garantizar una respuesta rápida y organizada ante las necesidades de la comunidad.

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