Capacitan a 53 municipios para prevenir inundaciones por El Niño
El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes formó a más de 350 agentes municipales en ocho sedes para preparar la respuesta local ante posibles emergencias climáticas.
El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes capacitó a equipos de 53 municipios para prepararse ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño. Las jornadas se hicieron en ocho sedes de la provincia y alcanzaron a más de 350 agentes municipales.
Cómo fue la capacitación
La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Planificación e Identificación de Necesidades Críticas. El objetivo fue mejorar la planificación y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante emergencias climáticas, con coordinación entre provincia y municipios para asistir a las familias afectadas por inundaciones.
- 8 sedes recorridas en la provincia
- 53 municipios participantes
- Más de 350 agentes municipales capacitados
Qué se busca
Desde el organismo señalaron que buscan fortalecer las capacidades de cada municipio para anticiparse a los escenarios de riesgo y garantizar una respuesta rápida y organizada ante las necesidades de la comunidad.
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