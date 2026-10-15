Capacitan a 53 municipios para prevenir inundaciones por El Niño

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes capacitó a equipos de 53 municipios para prepararse ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño. Las jornadas se hicieron en ocho sedes de la provincia y alcanzaron a más de 350 agentes municipales.

Cómo fue la capacitación

La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Planificación e Identificación de Necesidades Críticas. El objetivo fue mejorar la planificación y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante emergencias climáticas, con coordinación entre provincia y municipios para asistir a las familias afectadas por inundaciones.

8 sedes recorridas en la provincia

53 municipios participantes

Más de 350 agentes municipales capacitados

Qué se busca

Desde el organismo señalaron que buscan fortalecer las capacidades de cada municipio para anticiparse a los escenarios de riesgo y garantizar una respuesta rápida y organizada ante las necesidades de la comunidad.