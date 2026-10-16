Fallecio Fernando Confessore, el meteorólogo de TN, a los 58 años
El meteorólogo, periodista e investigador científico falleció esta madrugada. Estaba al aire en TN desde diciembre de 1995 y antes había trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional.
Fernando Confessore, meteorólogo, periodista e investigador científico que durante tres décadas estuvo al frente del pronóstico en TN, murió esta madrugada a los 58 años. La familia confirmó la noticia.
Confessore había trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994 y a lo largo de su carrera hizo cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.
Treinta años al aire
El conductor Mario Massaccesi fue el encargado de dar la noticia a los televidentes del canal. Lo describió como un excelente compañero, buen padre y esposo.
"Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue 'el del tiempo', que entró al canal en diciembre de 1995", dijo Massaccesi. Y agregó: "Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer".
Según el relato del conductor, Confessore era de perfil bajo y prefería no hablar de su vida privada, aunque estaba muy apegado a su familia.
"Nos dejó en shock"
Massaccesi también lo recordó como un hincha de Boca Juniors que se enojaba con facilidad y no lo disimulaba, y como un compañero que se dedicaba a lo suyo sin conflictos con nadie.
"Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles", sostuvo. "Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa", cerró.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.