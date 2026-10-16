Fallecio Fernando Confessore, el meteorólogo de TN, a los 58 años

Fernando Confessore, meteorólogo, periodista e investigador científico que durante tres décadas estuvo al frente del pronóstico en TN, murió esta madrugada a los 58 años. La familia confirmó la noticia.

Confessore había trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994 y a lo largo de su carrera hizo cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

Treinta años al aire

El conductor Mario Massaccesi fue el encargado de dar la noticia a los televidentes del canal. Lo describió como un excelente compañero, buen padre y esposo.

"Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue 'el del tiempo', que entró al canal en diciembre de 1995", dijo Massaccesi. Y agregó: "Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer".

Según el relato del conductor, Confessore era de perfil bajo y prefería no hablar de su vida privada, aunque estaba muy apegado a su familia.

"Nos dejó en shock"

Massaccesi también lo recordó como un hincha de Boca Juniors que se enojaba con facilidad y no lo disimulaba, y como un compañero que se dedicaba a lo suyo sin conflictos con nadie.

"Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles", sostuvo. "Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa", cerró.