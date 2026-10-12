Bella Vista, capital de la yerba mate, celebra su aniversario

La ciudad paraguaya de Bella Vista, en el departamento de Itapúa, celebra este domingo 11 de octubre su 108º aniversario con una nueva edición de la Fiesta de la Yerba Mate. El evento es gratuito y se realiza desde las 19 en el anfiteatro del Parque Urbano, sobre la avenida Marcial Samaniego y la calle Carmen del Paraná.

La fecha se enmarca en los festejos por la fundación de la localidad, que se conmemora cada 12 de octubre.

Música y danza en el festejo

La grilla incluye presentaciones de la Orquesta y el Ballet Municipal, la academia de danza Ciria Machuca y la academia Rosanna Paredes. También se suman artistas argentinos: el grupo Toko Cuatro, de Posadas, y Carluchin Alcaraz junto a su grupo Sintonía, de Piribebuy. El cierre de la noche queda a cargo de Brisas del Paraná.

Por qué Bella Vista es la capital de la yerba mate

La Cámara de Diputados paraguaya declaró a Bella Vista Capital Nacional de la Yerba Mate el 18 de junio de 2025, en reconocimiento a su rol pionero en el cultivo comercial y la industrialización de ese producto en el país.

La ciudad forma parte de las Colonias Unidas, junto con Hohenau y Obligado, una región con fuerte identidad productiva y turística. Fue fundada el 12 de octubre de 1918 por los colonos alemanes Joseph Bohn y Erdmann Fischer, y alcanzó la categoría de distrito en 1959. Tiene unos 300 kilómetros cuadrados sobre el río Paraná y, según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, 10.447 habitantes.

Además de la yerba mate, la economía local se sostiene con cultivos de soja, trigo y maíz. La Organización Mundial del Turismo distinguió a Bella Vista entre los mejores pueblos turísticos rurales del mundo. Entre sus atractivos están el circuito Ka'a Rape —la Ruta de la Yerba Mate—, el centro de atención al turista Mate Róga, los museos Los Fundadores y Casa Raatz, y el Club de Caza y Pesca.

Cómo llegar