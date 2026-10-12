Bella Vista, capital de la yerba mate, celebra su aniversario
La ciudad paraguaya de Itapúa cumple 108 años con una Fiesta de la Yerba Mate gratuita, con música y danza de Paraguay y Argentina, este domingo en el Parque Urbano.
La ciudad paraguaya de Bella Vista, en el departamento de Itapúa, celebra este domingo 11 de octubre su 108º aniversario con una nueva edición de la Fiesta de la Yerba Mate. El evento es gratuito y se realiza desde las 19 en el anfiteatro del Parque Urbano, sobre la avenida Marcial Samaniego y la calle Carmen del Paraná.
La fecha se enmarca en los festejos por la fundación de la localidad, que se conmemora cada 12 de octubre.
Música y danza en el festejo
La grilla incluye presentaciones de la Orquesta y el Ballet Municipal, la academia de danza Ciria Machuca y la academia Rosanna Paredes. También se suman artistas argentinos: el grupo Toko Cuatro, de Posadas, y Carluchin Alcaraz junto a su grupo Sintonía, de Piribebuy. El cierre de la noche queda a cargo de Brisas del Paraná.
Por qué Bella Vista es la capital de la yerba mate
La Cámara de Diputados paraguaya declaró a Bella Vista Capital Nacional de la Yerba Mate el 18 de junio de 2025, en reconocimiento a su rol pionero en el cultivo comercial y la industrialización de ese producto en el país.
La ciudad forma parte de las Colonias Unidas, junto con Hohenau y Obligado, una región con fuerte identidad productiva y turística. Fue fundada el 12 de octubre de 1918 por los colonos alemanes Joseph Bohn y Erdmann Fischer, y alcanzó la categoría de distrito en 1959. Tiene unos 300 kilómetros cuadrados sobre el río Paraná y, según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, 10.447 habitantes.
Además de la yerba mate, la economía local se sostiene con cultivos de soja, trigo y maíz. La Organización Mundial del Turismo distinguió a Bella Vista entre los mejores pueblos turísticos rurales del mundo. Entre sus atractivos están el circuito Ka'a Rape —la Ruta de la Yerba Mate—, el centro de atención al turista Mate Róga, los museos Los Fundadores y Casa Raatz, y el Club de Caza y Pesca.
Cómo llegar
- Desde Encarnación: unos 48 kilómetros por la ruta PY06, entre 45 y 50 minutos en auto.
- Desde Asunción: unos 410 kilómetros, entre seis y siete horas, por la ruta PY01 hasta Encarnación y luego la PY06.
- Desde Ciudad del Este: unos 230 kilómetros por la ruta PY06. Al llegar, se toma la avenida Marcial Caballero hacia el sur y se recorren unas cinco cuadras hasta el Parque Urbano, sede de la fiesta.
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