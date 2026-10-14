Arroz, yerba y forestación siguen en rojo en Corrientes

El informe "Semáforo de Economías Regionales" de CONINAGRO, con datos a agosto, volvió a ubicar al arroz, la forestación, los cítricos dulces y la yerba mate entre las actividades en rojo, es decir en crisis o con signos de crisis. Son cuatro producciones de peso para Corrientes.

El relevamiento registró ese mes 5 actividades en verde, 5 en amarillo y 9 en rojo. La única mejora respecto del mes anterior fue la papa, que pasó de amarillo a verde.

El semáforo analiza tres componentes: negocio (evolución de precios y costos), productivo (área o stock y producción) y mercado (exportaciones, importaciones y consumo interno). En la mayoría de los sectores en rojo, el principal factor de deterioro está en el negocio: los precios que reciben los productores quedaron estancados o crecieron por debajo de la inflación, mientras los costos subieron.

Arroz y yerba, los más golpeados

En arroz, el productor recibió en agosto $300.000 por tonelada, un 7% más que en julio y un 50% más que un año atrás, cuando rondaba los $200.000. Pero a precios constantes, el valor actual está 44% por debajo del promedio de los últimos cinco años, que ronda los $530.000 por tonelada.

La campaña 2025/26 proyecta 200.000 hectáreas implantadas, 13% menos que las 230.000 de la anterior, y 1,4 millones de toneladas de producción, unas 200.000 menos que en 2024/25 (-12,5%). Las exportaciones de los últimos doce meses llegaron a USD 395 millones, una caída de 3,5%, y las importaciones a USD 2,1 millones, 57% menos.

En yerba mate, el productor recibió alrededor de $280.000 por tonelada de hoja verde, una caída real del 5% interanual. El valor promedio de los últimos cinco años ronda los $560.000, por lo que el precio actual sigue muy por debajo de sus niveles históricos. El área cultivada se mantuvo en 231.000 hectáreas y la producción de los últimos doce meses fue de 809.000 toneladas, 8% menos que las 884.000 del período anterior. El consumo interno se sostiene en 6,3 kg por habitante al año; las exportaciones sumaron USD 132 millones (+12%) y las importaciones USD 22 millones (-10%).

Forestación y cítricos

En forestación, el componente de negocio se mantiene sin variaciones desde octubre del año pasado y acumula una suba interanual del 3%. Las exportaciones de los últimos doce meses alcanzaron USD 196 millones, 18% más que el período anterior, y las importaciones USD 195 millones, 8% más.

En cítricos dulces, el cajón de 18 kg promedió en agosto una caída mensual del 9% y una suba interanual del 5%. En términos reales, el cajón está 26% por debajo de su valor promedio de los últimos cinco años. El área implantada llegó a 79.900 hectáreas, 10% más que la medición anterior, y la producción de 2025 fue de 1,5 millones de toneladas, 11% menos que la campaña previa. El consumo per cápita se estima en 17 kg por habitante al año; las exportaciones de los últimos doce meses sumaron USD 90 millones (-38%) y las importaciones USD 5,9 millones (-20%).

El ganado bovino, aparte

Otra actividad de peso en Corrientes, la ganadería bovina, no integra el grupo en rojo. En agosto, el precio al productor fue de $4.700 por kilo de novillito y $6.187 por kilo de ternero, estables respecto de julio y con un alza interanual del 57%.

El stock al 31 de diciembre de 2025 se ubicó en 50,9 millones de cabezas, una caída de 1,4% frente al relevamiento de 2024, y la producción de res con hueso llegó a 2.950.000 toneladas, 7% menos que en los doce meses anteriores. El consumo per cápita fue de 46,2 kg por habitante al año, 3,7 kg por debajo del pico de 50 kg de un año atrás. Las exportaciones del complejo bovino totalizaron USD 6.123 millones en doce meses (+34%) y las importaciones USD 163 millones (+95%).