El Paraná podría superar en Itatí la crecida histórica de 1992

La creciente del río Paraná mantiene en alerta a Itatí, donde se espera que el pico de la onda de crecida llegue este fin de semana. Las proyecciones, elaboradas a partir de la evolución de las cuencas superiores y de los registros históricos, indican que los niveles podrían superar algunas marcas de referencia.

El dato que más atención concentra está aguas arriba: en Puerto Iguazú el río alcanzó los 29,20 metros, por encima de los 27,50 metros registrados en ese punto durante la creciente de 1992. Aquella vez, el Paraná llegó a los 9,31 metros en Itatí.

Los antecedentes en Itatí

1992: 9,31 metros , el máximo histórico local.

, el máximo histórico local. 2023: 8,07 metros, la crecida más reciente.

La comparación con aquellos episodios permite dimensionar la magnitud que podría alcanzar el fenómeno en la costa correntina. La posibilidad de superar el máximo histórico dependerá de cómo evolucione el caudal y de cómo avance la onda de crecida hacia la zona.

El agua ya entró en la costa

El avance del río ya se siente en distintos sectores de la localidad. En el camping cercano al ex muelle, el agua ingresó por los desagües pluviales y anegó algunas parcelas. También hay anegamientos en las zonas más bajas del barrio Ibiray, y el nivel sigue subiendo en la rampa de bajada de lanchas y en la franja de playa.

Autoridades e instituciones locales mantienen un seguimiento constante de los registros y las proyecciones hidrológicas para anticipar complicaciones y evaluar medidas de contingencia. La evolución de los próximos días definirá el alcance de la creciente en Itatí.