Marcha federal universitaria: peligran los comedores de la Unam

La comunidad universitaria de Misiones se movilizará este martes en Posadas, Oberá y Eldorado en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Será la quinta marcha federal desde que asumió Javier Milei.

La Ley 27.795, vetada por el Ejecutivo y ratificada por mayoría en el Congreso, establece actualizaciones salariales y de partidas para el funcionamiento de las universidades, las extensiones áulicas y los programas de ciencia y tecnología, además de una recomposición automática de las becas estudiantiles. La norma fue sancionada hace más de 300 días y todavía no se cumple en su totalidad.

Sin fondos, los comedores en riesgo

El rector de la Universidad Nacional de Misiones, Sergio Katogui, advirtió que sin la actualización de fondos para los gastos corrientes "pronto no habrá posibilidad de mantener los comedores". Aclaró que el servicio todavía se sostiene, pero que muchas facultades ya dejaron de brindarlo.

"Entendemos que los problemas están en los hogares: nuestros estudiantes vienen de esos hogares y no poder dar pleno funcionamiento al sistema de contención imposibilita que los estudiantes sigan con sus estudios", dijo Katogui.

El reclamo central apunta al cumplimiento de la ley de financiamiento. El rector recordó que el acuerdo alcanzado en junio entre el gobierno nacional, las universidades y los gremios contemplaba una mejora salarial, que según dijo se cumplió, y un incremento de las partidas de funcionamiento, que sigue pendiente.

"Estamos en octubre y las consecuencias del ajuste son visibles en la universidad: las facultades están teniendo serios problemas para completar los objetivos del año lectivo", afirmó.

Un atraso salarial del 35%

El secretario general de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum), Hernán Cazzaniga, precisó que los salarios universitarios están rezagados un 35% respecto de lo que establece la ley de financiamiento. El poder adquisitivo de los trabajadores del sector se ubica en alrededor del 75% del nivel de fines de 2023.

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Unam (Adunam), Rubén Stasuck, expuso la reducción de las becas estudiantiles:

Las Becas Progresar pasaron de 1.800.000 a 900.000 beneficiarios.

Las becas del Conicet bajaron de 10.900 a 9.000.

Las destinadas al ingreso a la investigación cayeron de 800 a 400.

Desde el claustro estudiantil, la consejera superior de la Unam Verónica Esquivel señaló que la falta de recursos ya se refleja en las prácticas académicas. En Enfermería, dijo, se redujeron los insumos para las clases de simulación. "Vemos aulas más vacías", lamentó.

Las concentraciones