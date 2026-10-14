Fallecio Jorge "Locomotora" Castro, excampeón mundial de boxeo

Jorge "Locomotora" Castro, excampeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), falleció en la madrugada de este miércoles a los 59 años en un bingo de Morón.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, el exboxeador se descompensó en el sector de las máquinas del local de la calle San Martín. El encargado del establecimiento, identificado por la policía como Matías Harfiel, avisó al 911 y un móvil comando de la patrulla de Morón llegó al lugar. Cuando arribó la asistencia médica, Castro ya había muerto.

Castro padecía diabetes y los investigadores intentan determinar si el deceso tuvo relación con esa enfermedad. La causa por averiguación de causales de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón.

Del ring a los comedores

Nacido en Caleta Olivia en 1967, Castro construyó una carrera que lo llevó a la cima del boxeo internacional en los años 90. En 1989 ganó el título argentino de peso mediano y al año siguiente el sudamericano.

El 12 de agosto de 1994 se consagró campeón mundial mediano de la AMB al vencer al estadounidense Reggie Johnson en San Miguel de Tucumán. Ese mismo año, el 10 de diciembre, protagonizó uno de sus combates más recordados: en Monterrey, México, estaba en desventaja frente a John David Jackson y lo noqueó con un gancho de izquierda para dar vuelta el resultado.

En los últimos años participó en programas de televisión como Gran Hermano y MasterChef Celebrity. También sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense. Un año atrás, tras quedar eliminado del reality de cocina, contó que a los cuatro comedores que tenía en Lomas de Zamora y los diez que abastecía con mercadería iba a sumar uno en Morón.

"Me gustaría que vengan y vean la verdadera cosa, cómo es la gente que viene a comer. Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata", había dicho. En otra entrevista recordó que la ayuda con comida empezó en la pandemia, cuando compró un gimnasio en Temperley y no pudo abrirlo durante un año y medio: armó una olla popular para 30 personas y llegaron más de 60.

El posteo de su novia

Noelia Vigliarolo, pareja de Castro, publicó un mensaje en Instagram: "Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos".

"Con nuestras diferencias, nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la costa", agregó.