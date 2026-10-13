Giordano negó las acusaciones de violencia de sus hijos

Darío Giordano, viudo de Romina Yan, negó las acusaciones de violencia física y verbal que hizo su hijo Valentín Yankelevich en una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro. Lo hizo a través de un comunicado que dio a conocer este martes.

"Rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia", sostuvo Giordano en el texto.

El descargo llega a dieciséis años de la muerte de la actriz, ocurrida en septiembre de 2010, y después de más de una década sin hablar con los medios.

Qué dice el comunicado

Giordano afirmó que la causa por esos hechos terminó con su sobreseimiento en 2018. También apuntó contra el entorno de sus hijos: "Siempre me resultó extraño que alguien ayudara a salir de un hogar supuestamente violento a dos menores y dejara allí a una pequeña de apenas siete años". Se refería a Azul, la hija que siguió viviendo con él cuando Valentín y Franco se fueron con Gustavo Yankelevich y Cris Morena.

Sobre el duelo, escribió: "La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. Nunca imaginé vivir una vida sin ella". Y agregó que en ese momento tenía claro que quería estar con sus hijos y seguir siendo su papá.

Rechazó discutir con Valentín en público: "No voy a responderle a través de los medios de comunicación".

Admitió posibles errores durante el duelo: "Es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso".

Cuestionó la exposición mediática: "Hay personas poderosas que tienen la posibilidad de instalar su versión de una historia. Otras, como yo, apenas tenemos nuestra palabra".

El cierre del descargo

Giordano aseguró que no busca ganar una discusión pública y que su objetivo es preservar el vínculo con su familia en la intimidad. "Quiero conservar la esperanza de que algún día podamos hablar de todo esto sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros", concluyó.